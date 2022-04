D66'er In 't Veld wil snel duidelijkheid bestuur over MeToo-zaak

Het partijbestuur van D66 moet ‘nu heel snel duidelijkheid’ geven over de MeToo-zaak waar vorig jaar onderzoek naar is gedaan, zegt Sophie in ‘t Veld, leider van de D66-delegatie in Brussel, in het programma Buitenhof. “Dat dit niet de manier is waarop je met dit soort dingen moet omgaan, dat lijkt me duidelijk.”