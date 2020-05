D66 en GroenLinks willen van thuiswerken wettelijk recht maken

Beeld ANP XTRA

De coalitie- en oppositiepartij vinden dat het veel normaler moet worden om een deel van de tijd thuis te werken. Een werkgever zou een verzoek om dit te doen alleen mogen weigeren als het werken vanuit huis echt niet mogelijk is.

Ook moeten mensen thuis goede werkplekken kunnen inrichten, waarvoor eenzelfde belastingvoordeel moet gelden als voor de inrichting op kantoor. Ook stellen D66 en GroenLinks dat in cao’s en in werkafspraken tussen werkgever en personeel standaard aandacht moet zijn voor de optie om thuis te kunnen werken. Daarbij moet worden gekeken welke voorzieningen daarvoor nodig zijn en hoe dat kan worden gerealiseerd.

Veel voordelen

De twee partijen wijzen erop dat door de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken goed is te regelen en dat de digitale voorzieningen het aankunnen. Werken, overleggen en vergaderen kan voor een groot deel van de beroepsbevolking vanuit huis plaatsvinden. Ook zijn er veel voordelen, voor betrokkenen en voor het milieu. Zo is het woon-werkverkeer drastisch afgenomen. Tegelijk stellen ze dat meer thuiswerken niet in alle sectoren kan en ook niet voor vijf werkdagen in de week hoeft.

“Het blijkt dat we thuis vaak net zo veel, of zelfs meer gedaan krijgen als op kantoor. Niemand zat op de coronacrisis te wachten (...) maar laten we van thuiswerken een blijvertje maken. We hebben de koudwatervrees overwonnen,” aldus D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders: “We missen het praatje bij de koffie-automaat en inmiddels zelfs onze ‘vaste’ flexplek. Maar voor sommigen is het thuiswerken ook een verademing. Even ongestoord kunnen werken, niet elke dag in de file of in een overvolle spitstrein, en de ruimte hebben om je werktijden flexibel in te delen. Voor een meer ontspannen samenleving is het fijn als je zelf je werktijden en werkplek kan kiezen. We willen dus graag de mogelijkheden hiervoor verruimen.”