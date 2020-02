D66 en CU willen nieuw onderzoek naar veiligheid Schiphol

D66 en CU willen het besluit over de groei van Schiphol pas nemen na nieuw onderzoek over de veiligheid. Beeld ANP

Volgens de partijen is de veiligheidssituatie op de luchthaven nog altijd onder de maat. De twee reageren daarmee op cijfers van luchtvaartinspectie ILT over veiligheidsincidenten op de luchthaven en in het luchtruim in de directe omgeving. ILT concludeert dat de veiligheid op Schiphol niet verslechtert, maar dat er nog te veel incidenten zijn.

Kamerlid Jan Paternotte (D66) vindt dat onvoldoende. “De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Jeroen Dijsselbloem, heeft onlangs aangegeven dat er alle reden is om kritisch te kijken naar hun eerdere aanbevelingen over Schiphol. Het is goed als de OVV zijn aanbevelingen opnieuw onderzoekt en aangeeft of er nog extra maatregelen nodig zijn.”

Zo is het aantal veiligheidsincidenten vorig jaar gestegen tot 7500. Er waren drie ongevallen - met alleen schade - en dat is meer dan in de vijf voorafgaande jaren. Het aantal incidenten op taxibanen en landingsbanen nam wel sterk af.

“Je ziet uit de rapporten van ILT dat als er maatregelen worden getroffen, dat werkt,” zegt Paternotte. “Partijen overleggen beter, het aantal incidenten op taxibanen en landingsbanen neemt af. Maar wat blijft, is dat Schiphol een drukke, ingewikkelde luchthaven is.”

Conflict

Met het voorstel sturen D66 en ChristenUnie aan op een conflict met coalitiepartner VVD, die dit jaar geen oponthoud meer wil voor het besluit om Schiphol te laten groeien. “We kijken er anders tegenaan dan de VVD,” aldus Paternotte. “Dat onderzoek moet zo snel mogelijk afgerond worden. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar er is wel wat ruimte.”

Als het tot oponthoud komt, dan moet dat worden geaccepteerd. “Ik ben niet bang voor nieuwe wrijvingen binnen de coalitie. Over veiligheid moet je geen meningsverschillen hebben. Dit moet geregeld worden. Veiligheid staat voorop.”