D66 en CDA willen meer zicht op aantal aangiften verkrachting

Slachtoffers van verkrachting die een melding maken krijgen eerst een ‘informatief gesprek’, waarin wordt gezegd dat de kans op vervolging klein is en bewijs niet altijd voorhanden is. Aangifte doen wordt zo onbedoeld vaak ontmoedigd. Beeld Jip van den Toorn

Het aantal slachtoffers dat na een gesprek aangifte deed, nam af van 49 procent in 2015 naar 38 procent in 2019. “Die cijfers weten we uit de media, maar als Kamer hebben we er geen zicht op,” zegt D66-Kamerlid Hanneke van der Werf. “Aangifte doen is juist belangrijk, omdat de dader dan kan worden gestraft en anderen geen risico lopen dat hen hetzelfde overkomt.”

In 2013 maakten 1245 slachtoffers melding bij de politie van verkrachting, in 2019 was dat aantal gegroeid naar 2000. Van hen deden 687 vervolgens ook aangifte. Uit een landelijk onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International bleek woensdag dat het probleem groot is: één op de tien vrouwelijke studenten had seks tegen haar wil. Jaarlijks krijgen honderdduizend mensen te maken met seksueel geweld. Het gros van hen stapt niet naar de politie.

‘Informatief gesprek’

Slachtoffers van verkrachting die dat wel doen, krijgen daar eerst een ‘informatief gesprek’ met zedenrechercheurs, waar wordt gezegd dat de kans op vervolging klein is en bewijs niet altijd voorhanden is. Daarna volgt een bedenktijd van twee weken. Die termijn, zegt Van der Werf, is officieel alleen bedoeld voor slachtoffers die hun verkrachter kennen. “Maar in de praktijk gebeurt dit bij elke verkrachting.”

Het gesprek is ‘goed bedoeld’, benadrukt CDA-Kamerlid Anne Kuik. “Het is goed dat slachtoffers wordt verteld wat de gevolgen van een aangifte zijn en dat een proces traumatisch kan zijn. Maar het moet er niet toe leiden dat zij onbewust worden afgeschrikt om aangifte te doen. Dat ze zich niet serieus genomen voelen en alleen komen te staan.”

Onbewust

De politie beloofde na een kritisch onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid uit 2020 al beterschap en heeft een plan van aanpak opgesteld om te voorkomen dat slachtoffers in het gesprek met de zedenpolitie onbewust worden ontmoedigd aangifte te doen. D66 en CDA willen goed in de gaten houden of dat plan ook zorgt dat het gat tussen het hoge aantal meldingen en het lagere aantal aangiften wordt gedicht. Van der Werf: “Het zal nooit zo zijn dat alle melders ook aangifte doen, maar de procedure moet laagdrempeliger.”