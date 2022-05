D66 betaalt schadevergoeding aan oud-medewerker in MeToo-zaak, ook rectificatie

Partijleider Sigrid Kaag zondag tijdens een ledenbijeenkomst van D66. De leden van de politieke partij bespreken onder meer de manier waarop het bestuur is omgegaan met de conclusies van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van partijstrateeg Frans van Drimmelen. Beeld ANP

In de verklaring staat dat na ‘intensief en tegelijk constructief overleg overeenstemming bereikt met de oud-medewerkster over financiële compensatie van de door haar gedane juridische uitgaven en een redelijke en billijke tegemoetkoming in de immateriële schade die bij haar is ontstaan.’

De oud-medewerkster zal een belangrijk deel hiervan doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten, zo staat in het persbericht. Daarnaast is met haar huidige werkgever overeenstemming bereikt over ‘gedeeltelijke compensatie voor aldaar opgetreden kosten in verband met deze kwestie.’