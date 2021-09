D66 alsnog overstag: Kaag wil nu wel onderhandelen over doorstart oude coalitie met CU

Sigrid Kaag. Beeld ANP

“Ik voel die verantwoordelijkheid zeer zwaar,” aldus D66-leider Sigrid Kaag vanuit het partijkantoor in Den Haag. “De coalitie met twee linkse partijen wordt uitgesloten, helaas. Maar de samenleving roept om positieve flexibiliteit. Er moet iets gebeuren. We hebben onze blokkade opgeheven. De keuze is nu: nieuwe verkiezingen of onderhandelen met VVD, CDA en CU. We kiezen voor dat laatste. De kiezer spreekt, wij moeten tot een kabinet komen.”

Kaag vreest dat nieuwe verkiezingen ‘de politiek verlammen’. “Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel, dat speelt ook populisten in de kaart.”

Kaag weet niet of de onderhandelingen ook zullen slagen. “Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Nederland moet klimaatkoploper worden in Europa.”

Remkes

De D66-fractie vergaderde woensdagavond en donderdagochtend nog over de voorkeursroute van Remkes. Half één worden de partijleiders weer verwacht bij de informateur, die snel daarna zijn verslag aan de Tweede Kamer zal sturen. Remkes ziet zes maanden na de verkiezingen geen andere levensvatbare coalitieopties. Het is onduidelijk of CU al zijn zegen heeft gegeven voor deze variant.

Als de doorstart van het kabinet-Rutte III - met VVD, D66, CDA en CU - inderdaad een feit wordt, heeft vooral Kaag wat uit te leggen. Zij voerde campagne met de slogan ‘nieuw leiderschap’ als alternatief voor de koers van Rutte. En ze vergeleek de oude coalitie met ChristenUnie met een ‘roestige auto’, omdat er te weinig ‘voortgang’ was geboekt, onder meer op medisch-ethische onderwerpen als euthanasie. Ze wilde breken met dat verleden.

Onderhandelingen nog niet begonnen

Maar informateur Remkes stuurde juist aan op onderhandelingen met dezelfde partijen uit Rutte III. Na zes maanden van geruzie, gesar en eindeloze heen-en-weergesprekken over wie met wie wil regeren, concludeerde hij woensdag dat alle andere opties zo’n beetje afgetast en afgewezen zijn.

Rutte, Hoekstra, Kaag: allen trokken zij zich terug voor intern beraad na de marathonsessie bij de informateur woensdag. Bij de VVD – via een Zoommeeting met de fractie – kreeg Rutte vrij snel zijn zegen. Ook bij het CDA waren de besprekingen halverwege de avond wel zo’n beetje klaar.

Alternatieven

Kaag kan in de maag zitten met deze variant en CU-leider Segers zal ook nog intern moeten steggelen, maar de vraag is: zijn er nog wel alternatieven? VVD en CDA blokkeerden besprekingen ‘over links’, omdat PvdA en GroenLinks elkaar vasthouden. En voor andere varianten, waaronder een minderheidskabinet, bleek uiteindelijk ook te weinig animo.

Remkes had woensdag nog meerdere scenario’s op tafel gelegd. Zijn eerdere idee voor een extraparlementair kabinet – waarbij partijen wel ministers leveren maar samen geen regeerakkoord sluiten – zag alleen de ChristenUnie zitten. En ook voor de door Kaag voorgestelde optie om te gaan onderhandelen met zes partijen (VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks), bleek te worden geblokkeerd.

Na een biechtstoelprocedure, één op één met de partijleiders, concludeerde Remkes dat op een herhaling van Rutte-III niet langer een blokkade lag. Kaag had zou hem niet hebben tegengesproken, melden ingewijden.

Terug bij af

Het brengt de toch al moeizame formatie, waarin partijen elkaars voorkeuren blokkeerden, terug op een bijzonder punt. Na zes maanden lijkt alles ‘terug bij af’. Al zijn de interne machtsverhoudingen wel licht verschoven: het CDA leverde vijf zetels in, D66 won er juist vijf.

Mocht de ‘oude coalitie’ inderdaad een doorstart maken, dan is er wel sprake van een meerderheidskabinet in de Tweede Kamer (77 zetels). Maar zo ver is het nog niet. Bijna tweehonderd dagen na de verkiezingen gaat het nog slechts om het starten van onderhandelingen.