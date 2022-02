Cultuur en horeca langer open, nachtleven met 1G-toegangstest

Het Amsterdam Dance Event kon in oktober nét, tussen de lockdowns door. Voor het uitgaansleven liggen nieuwe versoepelingen onder handbereik. Beeld ANP / ANP Kippa

Dat bevestigen Haagse ingewijden na een extra ministerraad woensdagochtend over de corona-aanpak. Als de versoepelagenda doorgaat, worden de sluitingstijden verruimd naar middernacht, kunnen de 1,5 meterregel en vaste zitplek vanaf volgende week woensdag vervallen op plekken waar de 3G-coronapas geldt en kan een week later het nachtleven open met 1G. Dat betekent toegangstesten voor iedereen.

En opmerkelijk: nog voor het OMT vrijdag samenkomt, deelt het kabinet de versoepelplannen al met de Tweede Kamer. Morgen stuurt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) alvast een nieuwe regeling naar het parlement met het spoorboekje voor de komende weken. Dat heeft vooral procedurele redenen: als de experts van het OMT oordelen dat verruimingen inderdaad mogelijk zijn, kunnen deze meteen na het kabinetsbesluit komende dinsdag ingaan.

Exit mondkapjes

De tijdelijke 1G-optie voor het nachtleven, festivals en binnen-evenementen zonder zitplek wordt nu besproken met ondernemers uit die sector, bevestigt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66). “Daar spreek je over: kun je zolang het nodig en relevant is met 1G open?” Als de druk op de ziekenhuizen beperkt blijft, kan de coronapas later deze maand zelfs helemaal vervallen, net als de mondkapplicht en de 1,5 meterregel.

Als het doorgaat, kunnen theaters, bioscopen, voetbalstadions, cafés en restaurants weer op volledige capaciteit open. “Vanochtend was er een overleg over de juridische haken en ogen,” meldt een Haagse bron. “Als je snel meer wil verruimen, heb je te maken met wetgevingstrajecten. Dat moet je voorbereiden.”

Voorzichtig optimistisch

Kuipers en premier Rutte verwachten dat er veel kan, vertelden ze woensdagmiddag in de Tweede Kamer: “We zien een sterke stijging van het aantal besmettingen, maar gelukkig valt de druk op de zorg naar verhouding mee,” zei Kuipers. “Maar wat mogelijk is, hangt eerst af van het advies van het OMT. En dan moeten we in het kabinet daarover spreken, ook over de risico’s. Want het zijn echt grote aantallen besmettingen.” Rutte noemt de kans ‘echt wel groot’ dat er versoepelingen mogelijk zijn: “Over de mate waarin ben ik maar even voorzichtig optimistisch. We moeten de komende dagen even heel precies naar alle gegevens kijken.”

Gisteren werd al duidelijk dat de verbeterde coronasituatie een flinke stap terug uit de lockdown toestaat. Of dat definitief kan, hangt dus af van de nieuwe RIVM-prognoses. Die plaatjes zullen veel van de politieke speelruimte bepalen. Dinsdag geeft minister Kuipers in zijn eentje de coronapersconferentie, zonder premier Rutte. Die is afwezig vanwege verplichtingen in de Eerste Kamer. Het is ook een signaal voor een nieuwe fase van de corona-aanpak, met minder crisisbesluitvorming en dus vaker zonder de premier in beeld.