Cruiseschip voor opvang asielzoekers Velsen na half april weg

Het gemeentebestuur doet dit voorstel na raadpleging van omwonenden. Daaruit bleek dat 59 procent van de ondervraagden negatief staat tegenover langer blijven van het opvangschip. “Dit is een heldere uitkomst. Het college neemt daarom het voorgenomen besluit om het opvangschip niet te verlengen na 16 april 2023", schrijft het college aan de raad.

Het gemeentebestuur van Velsen ziet wel een mogelijkheid om in de toekomst een klein zeecruiseschip te gebruiken als opvanglocatie voor zo’n vierhonderd vluchtelingen. De Loswal in IJmuiden en de 3e Rijksbinnenhaven in Velsen-Noord zijn volgens de raadpleging de meest kansrijke locaties hiervoor.

In september vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het zeecruiseschip Silja Europa een half jaar duizend asielzoekers een onderkomen zou bieden. Er is in Nederland nog altijd een dreigend tekort aan plekken om asielzoekers onder te brengen. Vorig jaar moesten mensen regelmatig buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Voor staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) is het een tegenvaller. ‘Een klap voor de opvangcapaciteit want we hebben de plekken zo hard nodig en we moeten nu voor deze duizend mensen een andere plek vinden,’ reageert hij op Twitter. Hij dankt de gemeente Velsen en hoopt dat een andere gemeente het cruiseschip wil ontvangen.

