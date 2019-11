‘Cruijff kreeg miljoenen van Sponsor- en Postcodeloterij’

Beeld ANP

Cruijff sloot al in 1998 een overeenkomst met de Sponsor- en Postcodeloterij. Twee goede doelen, de Cruyff Foundation en Terre des Hommes, zouden door de loterijen worden gesteund. Daarnaast werd Cruijff in ruil voor promotiewerkzaamheden jaarlijks tussen de 550 duizend en 1,1 miljoen gulden beloofd. Dat geld kwam van de loterijen. De hoogte van de beloning zou afhankelijk zijn van hoe succesvol de Sponsorloterij werd.



Cruijff kreeg het bedrag omdat de bedenkers van het plan wilden garanderen dat hij betrokken bleef. De betrokkenen zeggen in de Volkskrant dat er dus niets is dat niet door de beugel kon. Er zijn geen donateurs van goede doelen benadeeld en alles is netjes in jaarrekeningen verantwoord.

Omstreden boek

De rechter bepaalde vorige week dat het omstreden boek over Johan Cruijff niet uit de handel hoeft. Wel moest auteur Auke Kok een gewraakte passage rectificeren. De rechter noemde de beschuldiging dat Cruijff jaarlijks 1 miljoen ontving ‘evident onrechtmatig’.

Auke Kok in gesprek met Michel van Egmond bij de boekpresentatie van zijn boek over Johan Cruijff. Beeld ANP

Volgens de rechter zijn het imago van Cruijff en het belang van de Foundation aangetast. “In het boek wordt gesteld dat de Foundation een miljoen euro betaalt aan Cruijff. Dat is schadelijk voor de fondsenwerving.”

Spitten

Carole Thate, bestuurslid van de Foundation, zegt al lang te weten van de betalingen aan Cruijff door de loterijen. “Er is nooit geld van de Foundation naar Johan gegaan, dat soort dingen hebben we altijd strikt gescheiden gehouden,” vertelt ze. “Wij hoeven als Foundation niet te verantwoorden hoe Cruijff zijn geld verdiende. Hij had wel meer commerciële overeenkomsten met andere partijen. Laten we alsjeblieft niet gaan spitten in hoe hij zijn geld verdiende.”