Crisisoverleg met ministers: sluiting winkels en bioscopen lijkt aanstaande

Maandagochtend is er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Dan worden knopen doorgehakt over nieuwe maatregelen. Een woordvoerder van het kabinet heeft dat vanmiddag laten weten na kabinetsoverleg in het Catshuis, dat vanochtend om 10.00 uur begon. Of er maandagavond ook al een persconferentie volgt, is nog onduidelijk.

Volgens een Haagse bron is het ‘logisch dat naar de detailhandel wordt gekeken’. Tot nu toe werden niet-essentiële winkels - zoals tuincentra, bouwmarkten en kledingwinkels - ontzien bij de coronamaatregelen. Ze werden niet verplicht hun deuren te sluiten, ook niet tijdens de eerste coronagolf. Maar nu overweegt het kabinet wél een sluiting. Alleen essentiële winkels - zoals supermarkten - zouden dan open mogen blijven.

‘Economie plat’

De brancheorganisatie van winkeliers - INretail - roept het kabinet op de winkels open te houden. “Bij een totale sluiting leg je de economie bijna helemaal plat,” zegt een woordvoerder. “Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zou komen te zitten.’’

Zondag bereikte het aantal besmettingen een nieuwe piek sinds de tweede golf van eind oktober. Ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnames stijgt. Het kabinet vreest dat de zorg in Nederland nog meer overbelast raakt. De beelden van volle winkelstraten, in aanloop naar de kerstdagen, baren ook de deskundigen van het RIVM zorgen.

Doorstroomlocaties

De kans is groot dat het kabinet zal besluiten om zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ te sluiten. Dat zijn plekken als bioscopen, pretparken, dierentuinen, musea en zwembaden. Die locaties moesten in november ook al twee weken dicht. Afgelopen week zei premier Rutte dat die maatregel ‘enig effect’ heeft gehad.

Zondag overlegde het kabinet ook over de scholen. Een verlengde kerstvakantie, met daarin een week thuisonderwijs, behoort tot de mogelijkheden. Premier Rutte beloofde eerder dat het coronaregime rond kerst niet zal veranderen: tijdens de kerstdagen mogen mensen drie gasten ontvangen, zoals nu ook de regel is.

Duitsland

Bij het Catshuisberaad waren zondag behalve premier Rutte ook de vicepremiers De Jonge (Volksgezondheid), Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Schouten (Landbouw) aanwezig. Ook de ministers Slob (Onderwijs), Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken), Van Ark (Medische Zorg) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waren erbij. Ze werden bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het overleg begon om 10.00 uur en duurde tot ongeveer 15.00 uur. Volgens een aanwezige was het een ‘goed overleg’.

Het kabinet kijkt met argusogen naar Duitsland: daar geldt vanaf woensdag een harde lockdown, waarbij alle niet-essentiële winkels, kappers en massagesalons de deuren moeten sluiten. Ook gaan de scholen in Duitsland volledig over op digitaal onderwijs. Als de Nederlandse winkels open zouden blijven, is de vrees dat veel Duitsers naar Nederland komen om te shoppen.