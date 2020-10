Crisisoverleg bij KLM: Hoekstra houdt vast aan voorwaarden

Beeld Getty Images / Sjoerd van der Wal

Eerder vrijdagochtend werd bekend dat moederonderneming Air France-KLM 1,7 miljard euro verlies boekt in het derde kwartaal: meer ontslagen dreigen.

Om in aanmerking te komen voor overheidssteun in de vorm van verschillende leningen en kredietgaranties – ter waarde van 3,4 miljard euro – moest KLM een bezuinigingsplan inleveren. In dat plan zouden de personeelskosten structureel gedrukt moeten worden.

Dat plan is dus niet voldoende, als het ligt aan minister Wopke Hoekstra (Financiën). Eerdere berichtgeving door De Telegraaf dat de minister met het huidige voorstel van het bezuinigingsplan ‘niet akkoord kan gaan’, wordt bevestigd.

Piloten

Met de piloten wist KLM uiteindelijk een akkoord te sluiten, al kwam dat maar moeizaam tot stand. Zij willen namelijk niet voor langere tijd hun salaris inleveren. De overeenkomst met hen duurt maar tot voorjaar 2022, terwijl minister Hoekstra wil dat de afspraken tot 2025 gelden, zolang de steunperiode loopt.

Bovendien kunnen piloten tijdelijk overstappen naar een andere maatschappij, terwijl ze hun werkplek bij KLM behouden. Zulke afspraken gelden niet voor kantoor- of grondpersoneel.

Volgens de minister kan er ‘geen onsje af’ van de bezuinigingsopdracht die hij aan de directie van KLM heeft meegegeven. Hij noemt de voorwaarden van het kabinet ‘redelijk en afgewogen'. Er wordt rekening gehouden met de belangen van de werknemers en het toekomstperspectief van KLM. “Maar de steun wordt wel opgehoest van belastinggeld dat Nederlanders met hard werken verdienen.”

Verlies van 1,7 miljard

Eerder vrijdagochtend werd bekend dat moedermaatschappij Air France-KLM in het derde kwartaal een verlies boekt van 1,7 miljard euro. Over heel 2020 stevent de luchtvaartmaatschappij af op een verlies van ruim 6 miljard euro. De kwartaalcijfers zijn ‘ronduit rampzalig’, zegt minister Hoekstra. “Dat laat zien in wat voor situatie de luchtvaart, en ook KLM, zich bevindt.”

Bij KLM was sprake van een operationeel tekort van 234 miljoen euro. Bij zusterbedrijf Air France was dit resultaat min 807 miljoen euro. De omzet van Air France-KLM zakte bij elkaar met ruim twee derde op jaarbasis tot 2,5 miljard euro. Het aantal passagiers daalde met 71 procent tot 6,8 miljoen reizigers.

De luchtvaartmaatschappij kampte net als branchegenoten met de gevolgen van de coronacrisis in de zomermaanden. Air France-KLM heeft naar eigen zeggen al verscheidene maatregelen genomen om de kosten omlaag te krijgen.

Afscheid van 9000 medewerkers

In totaal vertrokken al 5500 medewerkers bij Air France-KLM. Eind 2020 moet afscheid zijn genomen van 9000 medewerkers, 5000 van hen moeten weg bij KLM.

KLM zegt dat rekening gehouden moet worden met verdere ‘neerwaartse aanpassingen in de organisatie’. Aantallen werden niet genoemd. “Deze cijfers maken wederom duidelijk hoe slecht het nog steeds gaat in de luchtvaart,” aldus KLM-topman Pieter Elbers.

Het vierde kwartaal, waarbij in veel landen weer extra coronamaatregelen zijn genomen, zal het resultaat duidelijk drukken. Het bedrijfsresultaat zal volgens Air France-KLM daardoor ‘substantieel’ lager uitvallen dan in het derde kwartaal. Elbers benadrukt dat voor de toekomst van het bedrijf en het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid, leningen en garanties vanuit de Nederlandse staat van ‘cruciaal belang’ zijn.