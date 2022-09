Crisiskabinet holt van brand naar brand: ‘Waarom pas een plan als de crisis er al is?’

Mark Rutte vrijdag na de ministerraad. Beeld ANP

Zelden was de houdbaarheidsdatum van de Prinsjesdagplannen zo beperkt als nu. Met uiterst grillige prognoses en een extra noodpakket in de maak beseft minister van Financiën Sigrid Kaag dat ‘terughoudendheid past’: ‘De toekomst zal moeten uitwijzen of dit pakket toereikend is,’ schrijft de vicepremier van D66 in het voorwoord van de miljoenennota, in bezit van deze krant. ‘In tijden van onzekerheid zoeken we houvast. Het is aan de politiek om tegemoet te komen aan de zorgen van nu.’

Maar begint het kabinet daar wel op tijd mee? Morgen is het Prinsjesdag, maar tot nu lopen er gesprekken over een extra noodregeling voor de hoge energiefactuur. Die pleister komt dan boven op het al aangekondigde compensatiepakket van 16 miljard euro – ‘historisch in omvang’, vindt het kabinet.

Haastwerk

Al is de uitwerking een heikel punt. Om nu snel een regeling op te tuigen is niet makkelijk. Als het via de belastingdienst moet, lopen daar de computers verder vast. En grip op de energiebedrijven heeft de overheid niet. Waar andere landen – het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk – er wel eerder in slaagden prijsplafonds in te stellen, bakkeleit Nederland nog. Terwijl het idee absoluut niet nieuw is: al afgelopen voorjaar pleitten oppositiepartijen voor een maximaal factuurbedrag. Als dat pad toen gekozen was, had het nu allang geregeld kunnen zijn, claimen zij.

“De hele oppositie vraagt al een half jaar om maatregelen, er zijn honderd voorstellen gedaan. U hebt ze allemaal van tafel geveegd,” zei PVV-leider Geert Wilders dinsdag in debat met Armoedeminister Carola Schouten (ChristenUnie). “Dit kabinet loopt weer achter de feiten aan,” zei PvdD-Kamerlid Christine Theunissen. Het Kamerlid ziet een patroon: “Het kabinet belooft steeds met plannen te komen terwijl we allang in die crisis zitten.”

Alarmfase 1

Vaker lijkt het alsof de politiek wacht tot de ijsberg in zicht is voordat de Titanic wordt bijgestuurd. Alsof de crisis eerst compleet moet zijn. In Ter Apel sliepen al weken mensen buiten toen Defensie pas werd ingeschakeld. De corona-aanpak voor komende winter in buurland Duitsland is al goedgekeurd door het parlement, in Nederland is wet- en regelgeving nog niet besproken in de Kamer. En rond de energiefactuur lijkt het pas de laatste weken echt alarmfase één.

Terwijl vroeg ingrijpen toch echt erger voorkomt, zegt hoogleraar crisismanagement Arjen Boin. “Sommige crises ontstaan sluipenderwijs en worden bewust niet meteen aangepakt. Ter Apel is gevolg van politieke keuzes: Defensie had op dag één ingeschakeld kunnen worden. Maar te vroeg ingrijpen is ook riskant: stel je voor dat je preventief carnaval had afgelast in februari 2020. Mensen in het zuiden van het land hadden gezegd: jullie zijn gek, er is nog niet één coronapatiënt hier. En als een vroege ingreep slaagt, komt er geen crisis. Dat is fijn, maar dan kan je later ook niet zeggen: dit heb ik voorkomen of verholpen. Voor de politiek ook niet per se ideaal dus.”

Heikele discussies

Niet alleen oppositieleden of experts zijn kritisch: ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kraakte onlangs vergelijkbaar harde noten. De adviesraad constateert dat Nederland niet op tijd begonnen is met de voorbereidingen op een nieuwe winter met het coronavirus. De wetgeving is nog niet op orde, heikele discussies zijn almaar doorgeschoven. En door de stapeling van alle problemen dreigt de overheid ‘van crisis naar crisis te hollen’, waarschuwt de Raad: “Het risico bestaat dan dat politiek en samenleving pas beginnen met de voorbereiding wanneer het opnieuw crisis is.”

Te laat, dus. In de coalitie wordt dat ontkend, ingewijden stellen dat er heus hard gewerkt wordt aan een oplossing. Maar Nederland wordt in crisistijd wel slachtoffer van eigen producten uit vredestijd. Tijdens de uitbraak van corona zat de marktwerking in de zorg de patiëntenspreiding vooral in de weg. En de vergaande liberalisering van de energiemarkt vormt nu een horde voor de overheid. Inzicht in de markt en de situatie van klanten is er daardoor amper.

Actie

Wat ook ingewikkeld is: van ministeries die jarenlang vooral nota’s moesten produceren en beleid moesten maken, wordt opeens actie en praktisch werk verlangd. Ambtenaren van Volksgezondheid moesten ziekenhuisbedden gaan verdelen en mondkapjes inkopen, de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken moeten plots een list verzinnen voor de hoge energiefactuur. “Veel ambtenaren moeten ineens iets doen wat ze nooit gedaan hebben,” zegt een coalitiebron.

En toch zal de koning ook wat optimisme en bemoediging preken, morgen tijdens de Troonrede in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Want of er nu te vroeg of te laat wordt ingegrepen: crises gaan over. Vroeg, of laat.