Crisis of niet, de FNV wil 5 procent meer loon

Beeld ANP

“In sectoren als de supermarkten en de pakketbezorging gaat het heel goed. Daar eisen we vijf procent,” zegt Zakaria Boufangacha, CAO-coördinator en bestuurslid bij FNV. “Dat geldt ook voor vitale sectoren als zorg en onderwijs.”

De werkgevers pleiten juist voor matiging en loonsverlaging. Maar daar is Boufangacha niet van onder de indruk. “We horen van onze leden dat het in veel sectoren al weer beter gaat, bijvoorbeeld de industrie.”

In sectoren als de horeca en de culturele sector waar het nog wel kommer en kwel is stelt de FNV andere eisen. “Daar gaat het meer om behoud van werkgelegenheid. Dat kan door werk te herverdelen, minder overwerk of mensen om- en bijscholen bijvoorbeeld.” Ook het generatiepact, waarbij oudere werknemers minder gaan werken om langzaamaan plaats te maken voor jongeren is een nuttig instrument volgens de vakbond.

Kwaliteitsslag

Het draait dus zeker niet alleen om de lonen benadrukt Boufangacha. “We willen ook dat de kwaliteit van de werkgelegenheid verbetert. Dus meer vaste banen en minder 0-urencontracten en uitzendbanen. Dat is een van de lessen die we van de crisis hebben geleerd. We moeten juist investeren in de miljoenen werknemers.”

De kwaliteitsslag moet ook inhoudelijk zijn vindt de bond. “We vinden het belangrijk dat mensen meer grip krijgen op hun werk, dus ook op de tijden dat ze moeten werken bijvoorbeeld.”

Dat geldt ook voor iedereen die thuis werkt als gevolg van de crisis. Daarnaast wil de FNV ook een vergoeding voor thuiswerk. “Daar willen we bij de financiële instellingen en de overheid afspraken over maken in de cao,” aldus Boufangacha. “Hoe hoog de vergoeding moet worden hangt af van de kosten die mensen moeten maken. Het Nibud berekende eerder dat twee euro per dag een redelijke vergoeding is. Dat is dan het uitgangspunt.”