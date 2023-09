Crisis bij Partij voor de Dieren nadat bestuur lijsttrekker Ouwehand aan de kant zet: ‘Bizarre actie’

Esther Ouwehand (PvdD) Beeld Jeroen Meuwsen

Partijvoorzitter Ruud van der Velden meldt zaterdag in een verklaring dat er ‘meerdere meldingen’ zijn gedaan over ‘schending van de integriteit’. Waar het om gaat is onduidelijk. De meldingen worden onderzocht door een externe commissie. Ouwehand zelf heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Het is onduidelijk of zij op de hoogte is van de inhoud van de beschuldigingen.

Voorzitter Van der Velden zegt dat de commissie op het moment dat de meldingen binnenkwamen bezig was met het samenstellen van de lijst. “Als je dan als bestuur weet dat die meldingen er zijn, vinden wij het niet integer om dat achter te houden.”

Kamerlid Teunissen, die in 2021 op plek 2 van de kandidatenlijst stond, noemt het een ‘gotspe’ dat Esther ‘via een bizarre verklaring’ aan de kant wordt gezet. “Esther heeft niks anders gedaan dan in een interne brief haar legitieme zorgen geuit over het gebrek aan professionalisering en slechte omgangsvormen binnen de partij.”

Teunissen herkent zich niet in het beeld dat het bestuur neerzet, schrijft ze op berichtenservice X. ‘Ik wil dat Esther fractievoorzitter en lijsttrekker blijft en ik steun haar, zeker omdat zij haar strijd met partijbestuur intern wilde houden.’

Van der Velden wil niet ingaan op de aard van de meldingen, behalve dat ze betrekking hebben op ‘integriteit’. “Voor onze partij is integriteit een belangrijk begrip. In het functieprofiel van de fractievoorzitter is zelfs opgenomen dat die integer moet zijn. Verder wil ik er niets over zeggen, ik wil niet vooruitlopen op het onderzoek.”

Grote gevolgen

De partij had deze zomer – vóór de signalen bij de integriteitssecretaris van de PvdD binnenkwamen – het voornemen al uitgesproken om Ouwehand opnieuw voor te dragen als lijsttrekker, maar komt daar nu dus van terug. Volgende week kiest de kandidatencommissie een nieuwe lijsttrekker.

Het partijbestuur zegt het te betreuren dat het deze beslissing heeft moeten nemen. Van der Velden erkent dat het besluit grote gevolgen kan hebben in aanloop naar de verkiezingen. Bij de verkiezingen van 2021 haalde Ouwehand 282.525 voorkeurstemmen, op een totaal van 399.750.

Het besluit is binnen de partij ‘ingeslagen als een bom’, zegt de Haagse Partij voor de Dieren-fractieleider Robert Barker. “Dit is totaal onaangekondigd.” Daarbij had het bestuur volgens hem niet nu hoeven te besluiten Ouwehand aan de kant te zetten. “Volgens mij is iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Daarover zal het bestuur op het congres tot de orde worden geroepen.” Het congres is op 24 september.

Volgens Barker zou het gaan om een conflict ‘dat al langer speelde’ tussen het bestuur en Ouwehand. “Ik denk dat het vervelend is dat het niet tot een gesprek is gekomen.”

Karaktermoord

Vanuit de partij klinkt ook al meteen kritiek op de gang van zaken. Jongerenafdeling Pink reageert ‘met ontzetting’ op het besluit en zegt ‘100 procent achter’ Ouwehand te staan.

Natanja Vreugdenhil, raadslid voor de Partij voor de Dieren in Amersfoort, spreekt op berichtenservice X van ‘karaktermoord’ op de ‘geweldige lijsttrekker’ Ouwehand. ‘Dit is onverteerbaar. Er is maar één oplossing mogelijk: het bestuur moet opstappen. Het congres is aan zet!’ Ook Leonie Gerritsen, raadslid in Den Haag, is boos. “Een bestuur dat zo’n besluit neemt zonder überhaupt de leden mee te nemen, is compleet ongeschikt.”

Nog maar vier dagen geleden presenteerde Ouwehand ‘vol trots’ het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren waarbij ze ronkend zei: “Geen schadelijke uitstoot meer door grote bedrijven, anders opkrassen.”

Groei

Volgens de laatste peilingen kan de Partij voor de Dieren bij de komende verkiezingen rekenen op 7 tot 10 zetels. De partij heeft nu zes zetels en maakt al jaren een gestage groei door. Ouwehand (47) werd in 2006 lid van de Tweede Kamer. In 2018 was ze voor het eerst fractievoorzitter als tijdelijk opvolger van Marianne Thieme, in 2019 werd die wissel definitief.

Het is niet de eerste keer dat Haagse politici geconfronteerd worden met dergelijke meldingen. Vorig jaar werd toenmalig Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ook over oud-PvdA-Kamervoorzitter Khadija Arib kwamen klachten binnen, eveneens over grensoverschrijdend gedrag.

Beide politica’s kregen geen inzicht in de meldingen en wisten niet waarvan zij werden beschuldigd. Ook kwamen ze allebei in het geweer tegen de beschuldigingen. Advocatenkoppel Geert-Jan en Carry Knoops staan zowel Gündogan als Arib bij. Arib eiste vorige maand nog inzage in de aantijgingen tegen haar.