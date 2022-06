Criminelen Mink Kok en Najim Z. uitgeleverd aan Nederland na arrestatie in Libanon

De twee worden dinsdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Hun advocaten Mark Teurlings en André Seebregts bevestigen dat ze in Nederland zijn aangekomen. Raadsman Teurlings van Kok wil nog weinig kwijt over de inhoud van de zaak: “Ik ga mijn best doen en hoop dat het met een sisser afloopt.” Seebregts, die Najim Z. bijstaat: “We gaan morgen de details horen en onze verdedigingslijn bepalen.”

Misdaadorganisatie Taghi

Politie en justitie zien hun arrestatie als een belangrijke stap in het breken van de macht van misdaadorganisaties zoals die van Ridouan Taghi.

Najim Z. wordt gelinkt aan transporten van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam waren onderschept. De opsporingsdiensten beschouwen hem als een belangrijke speler in de ‘criminele organisatie’ van Ridouan Taghi cum suis.

Kok wordt verdacht van de handel in cocaïne, maar bij huiszoekingen in Beiroet trof de politie tientallen zware wapens, waaronder raketwerpers.

De opsporingsdiensten denken veel bewijs in handen te hebben, onder meer uit onderling versleuteld berichtenverkeer uit de in 2021 ontmantelde computerservers van Sky ECC.

Die onderlinge communicatie gaf aanvankelijk vooral goed zicht op de betrokkenheid van Kok bij de import van 370 kilo cocaïne in 2020. Nadat die partij in de haven van Antwerpen was gearriveerd, raakte de criminele organisatie het zicht kwijt op de cocaïne, verpakt in pallets met dozen bananen. Kok probeerde vanuit Libanon blijkens de berichten koortsachtig te achterhalen waar de drugs gebleven waren. In oktober 2020 namen de Duitse opsporingsdiensten die uiteindelijk in beslag in een supermarkt.

Kok is in Nederland vervolgd voor grootschalige wapenhandel, drugshandel en verdenkingen van betrokkenheid bij een liquidatie. Hij is al vrijwel zijn hele volwassen leven een spil in de Amsterdamse onderwereld – al was hij lang op afstand vanwege een langdurige detentie vanwege grootschalige drugshandel en vervolgens landarrest in Libanon.