‘Criminelen eisen 50 miljoen dollar van MediaMarkt na cyberaanval’

Beeld ANP

De nieuwssite meldt dat het om de cybercriminele groep Hive gaat, die sinds juni 2021 bedrijven en organisaties aanvalt en hun computers en bestanden gijzelt. Hive wil dat het losgeld wordt betaald in bitcoins. De groep staat erom bekend slachtoffers af te persen via een speciale website waar de gestolen data van slachtoffers openbaar wordt gemaakt.

Door de cyberaanval is het niet mogelijk om bestelde spullen af te halen in de winkels, dat bevestigt een woordvoerster van het bedrijf na eerdere berichtgeving door RTL Nieuws, dat spreekt over een aanval met zogeheten gijzelsoftware.

MediaMarkt laat weten nog te onderzoeken wat voor soort aanval er gaande is, maar zegt dat die het bedrijf door heel Europa treft.

De MediaMarktwinkels blijven vooralsnog open, maar er kunnen alleen spullen uit de winkels worden afgerekend. Afhalen van bestellingen en retour brengen van producten is niet mogelijk.

RTL meldt op basis van interne documenten dat de winkelketen werknemers vraagt de computers in de winkels niet te gebruiken. Ook zouden de internetkabels uit de kassa’s moeten worden gehaald en mogen systemen niet opnieuw worden opgestart.