‘Criminelen azen op telefoonnummers van klanten prostituees om ze af te persen’

Dat blijkt uit onderzoek van Pointer.

De klanten van wie de telefoonnummers zijn verkocht worden via WhatsApp afgeperst. Hun contact met prostituees wordt openbaar gemaakt als ze niet minstens 1000 euro betalen.

De slachtoffers krijgen een bericht dat als volgt begint: ‘Luister gozer ik ga je dit nu maar 1 keer zeggen. Stop met Sexjobs.’ Zodra zij hierop ingaan, krijgen ze te horen dat ze 1250 euro aan cryptovaluta’s moeten overmaken. Pointer vond meerdere slachtoffers die worden lastiggevallen. Bij de politie zijn zeker twee aangiften gedaan van afpersing.

Pointer heeft tevens meerdere berichten ingezien waarin sekswerkers zijn benaderd om hun klantenbestand te verkopen. Het aanbod is duizend telefoonnummers voor 300 euro.

Toch hoeven slachtoffers zich vooralsnog weinig zorgen te maken, concludeert Pointer. De criminelen hebben alleen een telefoonnummer waarvan ze weten dat het in contact heeft gestaan met een sekswerker. De slachtoffers die Pointer sprak, hebben geen bewijs ontvangen dat er nog meer persoonlijke informatie bij de criminelen ligt.

Geldnood

Pointer sprak onder anderen met sekswerker Alessandra, die sinds eind vorig jaar wordt benaderd door criminelen. Sindsdien heeft ze van meerdere collega’s begrepen dat zij eveneens een aanbod hebben gekregen om telefoonnummers te verkopen. Ze kent niemand die daadwerkelijk op het aanbod is ingegaan.

Of ze zich kan voorstellen dat iemand dat wel zou doen? “Ik zou dat zelf nooit doen,” vertelt ze tegen Pointer. “Zoiets doe je mensen niet aan. Maar ik ken collega’s met duizenden euro’s huurachterstand.” Tijdens de coronalockdowns hebben sekswerkers weinig financiële steun ontvangen, waardoor bij een aantal prostituees de nood erg hoog is.

De politie kan op dit moment niets zeggen over deze afpersing of de aangiften, omdat het over een lopend onderzoek gaat. Ook is niet bekend hoeveel aangiften er in totaal zijn gedaan. “Wel weten we dat slachtoffers hier vanwege de gevoeligheid terughoudend in zijn,” aldus een politiewoordvoerder.