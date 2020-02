Criminaliteit in Amsterdam neemt niet meer af: aantal misdrijven schommelt rond 88.400 per jaar

In Amsterdam groeide het aantal demonstraties van 240 in 2014 naar 1446 in 2019. Dat legt een groot beslag op de politie. Beeld Shutterstock

De tijd is voorbij dat de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef op hun jaarlijkse persbijeenkomst een afname van de criminaliteit in Amsterdam konden melden. De neerwaartse trend is gestokt en de cijfers in de regio Amsterdam blijven min of meer stabiel op 88.403 misdrijven, rijp en groen door elkaar. Dat is overigens nog heel wat minder dan in eerdere decennia.

Het áántal misdrijven op zichzelf is nog niet zo zorgelijk. Vooral de verschuiving van zichtbare criminaliteit naar veel moeilijker grijpbare misdrijven bezorgt de bestrijding hoofdbrekens. Cybercrime bijvoorbeeld, variërend van financiële fraude tot afpersing van kwetsbare meisjes met pikante foto’s (sextortion).

Door deze betrekkelijk nieuwe fenomenen zijn bij politie en justitie veranderingen nodig. Die verlopen moeizaam. Amsterdam wil kop­loper worden in de strijd tegen de computercriminaliteit, maar het is al een helse klus eerst eens meer inzicht in het fenomeen te krijgen.

Messenverbod

Ook andere ontwikkelingen baren zorgen, zoals jongeren die vaker met messen lopen én die gebruiken. In drie gebieden in Amsterdam is een messenverbod afgekondigd (in delen van Oost, Zuidoost en de binnenstad); de politie helpt scholen bij controles van kluisjes, jassen en scooters en test een gerichtere manier van preventief fouilleren.

Een ander fenomeen legt intussen óók een groot beslag op de politiecapaciteit: in een mondiger, steeds sneller ontevreden maatschappij groeide het aantal demonstraties van 240 in 2014 naar 1446 (!) vorig jaar. Tegelijkertijd blijft Amsterdam de draaischijf van internationale drugshandel en wordt het in die niche gepleegde geweld almaar excessiever, met jongere daders bovendien. Het staat buiten kijf dat de overheid veel indringender de wijken in moet om eerder te kunnen ingrijpen.

Zo raken we de kern van de problemen waarvoor ‘de driehoek’ van burgemeester Femke Halsema, politiechef Frank Paauw en hoofd­officier van justitie John Lucas zich gesteld zien: tal van nieuwe, heel verschillende fenomenen vergen even nieuwe en verschillende maatregelen, terwijl het gebrek aan capaciteit knelt.

Zoals Halsema het maandag formuleerde op het jaarlijkse perspraatje: “In de driehoek bestaat een collectieve zorg over de uitvoerbaarheid van alle plannen, omdat die niet los kan worden gezien van de beschikbare capaciteit.”

In een mondiger en jegens hulpverleners geweld­dadiger samenleving is het zo voortdurend sjacheren en naar ‘innovatie’ zoeken om bij te kunnen blijven.

Vreselijk onheil

Het besef dat gemeente, politie en justitie de ontluikende problemen vroeg zullen moeten zien, was een rode draad in Halsema’s rede. Tot welk vreselijk onheil het kan leiden als de overheid de opkomst van bijvoorbeeld een misdaadgroep níet doorziet, heeft de uiterst gewelddadige groepering van Ridouan Taghi laten zien. Die was ongezien doorgegroeid tot hij vrijwel onaantastbaar was. Vrijwel, want ook Taghi en medeverdachten zitten vast.