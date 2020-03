CPB: meer werklozen door corona, economie hard geraakt

Beeld ANP XTRA

Er is volgens het CPB geen kans meer dat de economie positief uit de huidige crisis komt. De hoogte van de impact is afhankelijk van hoe lang de crisis nog duurt en of er meer maatregelen nodig zijn om de economie en maatschappij verder te beschermen.

In drie van de vier scenario’s die het CPB nu schetst, wordt de coronacrisis groter dan de bankencrisis van 2008. Alleen in het beste geval veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en de handel. In dat geval loopt de werkloosheid, nu 3 procent, dit jaar op naar 6,1 procent, en volgend jaar naar 9,4. In dat draaiboek zal er ook in 2021 een krimp van 2,7 procent optreden.

Nog begin maart voorspelde het CPB, de rapporten waarop de regering zijn beleid bouwt, dat de economie 1,4 procent zou groeien, misschien maar 0,9 procent in het ongunstigste geval. De werkloosheid zou zelfs nog wat verder kunnen dalen, de koopkracht - die laat zien wat wij als consument kunnen besteden - nog toenemen. Maar China en Italië, met hun massale lockdown, leken toen nog ver weg.

Steunmaatregelen

23 dagen later schetst het CPB de nieuwe situatie; zowel de directe impact dit jaar en volgend jaar op de maatschappij en het bedrijfsleven, als de gevolgen van de overheidsmaatregelen en steunpakketten van de overheid. Volgens het CPB brengen steunmaatregelen voor economie en bedrijfsleven de staatsfinanciën vooralsnog niet in de problemen.

De staatseconomen maken nog geen keuze uit de drie scenario’s. De werkelijkheid wordt nu immers niet door economische maar door epidemische statistieken bepaald: hoe lang stijgt het aantal zieken en doden nog? Minister Hoekstra van Financiën zei woensdag tegen de Kamer dat hij hoopt op een economische ‘V-dip’, een snelle daling gevolgd door een net zo snel herstel, maar dat is vooralsnog een wensgedachte.

Groter dan de bankencrisis

Wereldhandelsorganisatie WTO gaf woensdagavond al wel een aftrap, gebaseerd op de enorme daling van de wereldhandel. Mondiaal zal de economische neergang, inclusief de omvang van het baanverlies, groter zijn dan tijdens en na de bankencrisis van 2008. En bij alle vuurtorens van de wereldeconomie dooft langzaam het licht; zo is op de toonaangevende aandelenbeurzen in de wereld deze maand al 26 biljoen dollar verdampt

De Tweede Kamer praat vandaag nog over de draaiboeken die het CPB nu heeft neergelegd. Woensdag stemden alle partijen nog in met het steunpakket van het kabinet. Maar met een aanvankelijke kostenpost van 15 miljard euro en de omineuze toespeling van Hoekstra dat de schatkist twee, misschien drie keer dat bedrag aankan. Hij kan daarbij nog eens 45 tot 65 miljard extra lenen. Maar zelfs de meest optimistische optelsom kan in de zwartere CPB-scenario’s wel eens volstrekt onvoldoende zijn.