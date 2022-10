Corrupte ambtenaar veroordeeld voor aannemen 13.000 euro aan steekpenningen

Beeld Getty Images

De verdachte, een 52-jarige man, was al sinds 1993 in dienst bij het stadsdeel Westerpark. Ten tijde van de corruptie was hij assistent-wijkbeheerder, met als voornaamste taak het controleren van de stratenmakers die hij opdrachten had toegewezen.

Al in 2015 ontving de Rijksrecherche de eerste signalen dat er iets niet in de haak was. Uit opgevraagde telefoongegevens, afgeluisterde gesprekken, observaties en doorzoekingen van zijn woning en werkplek blijkt dat hij in totaal bijna 13.000 euro aan giften heeft ontvangen van twee aannemers, die in ruil daarvoor opdrachten kregen.

Zo vroeg hij een aannemer via Whatsapp om de factuur van 2500 euro voor zijn BMW-motor te betalen, ‘als verrekening op het werk in het park’. Ook ontving hij 2000 euro voor een onderhoudsbeurt van een Opel Movano, geld voor nieuwe autobanden, vipkaarten voor een rugbytoernooi en verschillende geldbedragen in contanten.

In Whatsappgesprekken is ook te lezen hoe hij dreigde de opdrachten van een aannemer weer in te trekken als die hem niet zou betalen. Voor de herbestrating van het pleintje IJzicht in Noord bemoeide de ambtenaar zich actief met de offerte, waarin een bedrag van 12.000 euro werd verdeeld over vier personen; hij bleek één van de vier te zijn en ontving 2.650 euro.

Daarnaast verduisterde de ambtenaar onder meer houten palen en fietsaanleunbeugels die van de gemeente waren. Ook werden tijdens de huiszoeking MDMA-pillen gevonden.

De verdachte heeft de meeste aantijgingen steeds ontkend. Wel gaf hij toe dat hij privé en zakelijke belangen door elkaar heeft gehaald. De rechtbank stelt dat de verdachte vanwege de strafzaak ‘veel tegenslagen in zijn persoonlijk leven heeft moeten incasseren, waardoor hij in een diep dal terecht is gekomen’. Dat werkt strafmatigend.

Het feit dat hij door de strafzaak werd ontslagen dan weer niet, want dat heeft hij ‘geheel aan zichzelf te wijten’. Inmiddels is de man als zzp’er werkzaam voor verschillende aannemingsbedrijven, waarbij hij ook straatklussen doet voor de gemeente. Om te voorkomen dat hij weer de fout in gaat, krijgt hij ook een voorwaardelijke straf.

Ambtelijke corruptie binnen lagere overheden is een breder probleem, en de controlemechanismen schieten vaak tekort. In de meest ernstige gevallen profiteren zelfs zware criminelen hiervan.

