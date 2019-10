Corporaties verzetten zich tegen verhuurdersheffing

Woningcorporaties maken donderdag massaal bezwaar tegen de 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing die ze vorige week tezamen moesten betalen. Van dat geld kunnen ze beter nieuwe woningen bouwen, zegt Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale.

Bijna 38 miljoen euro maakte Rochdale vorige week over aan het Rijk. Van dat geld had de corporatie makkelijk vijfhonderd sociale huurwoningen kunnen bouwen in Amsterdam, zegt Van Buren. Sinds 2014 betalen de corporaties verhuurdersheffing, destijds ingevoerd door het kabinet om de opgelopen staatsschuld af te bouwen. Het bedrag dat de corporaties betalen, stijgt ieder jaar mee met de WOZ-waardes en die gaan vooral in Amsterdam hard omhoog. “We betalen vier miljoen meer dan in 2018,” zegt Van Buren.

De corporaties zijn het zat. Het kabinet boekt inmiddels begrotingsoverschotten, maar zij moeten nog altijd heel veel geld overmaken, bij elkaar opgeteld zo’n 1,7 miljard euro. Donderdag maken ruim 180 corporaties officieel bezwaar tegen deze heffing. Ook voeren ze, met huurdersorganisaties, campagne op internet en sociale media om duidelijk te maken hoeveel geld ze elk jaar kwijt zijn. De Amsterdamse corporatie Rochdale is een van de initiatiefnemers. Van Buren: “We willen opkomen voor de huurders die hiervan de dupe zijn.”

Wat is er volgens u mis met de verhuurdersheffing?

“We vinden het, in deze tijden van woningnood, onverantwoord dat we dit geld niet in kunnen zetten voor nieuwe huizen. We hebben de wettelijke taak om al onze financiële middelen te gebruiken voor woningbouw. Het Rijk dwingt ons te handelen in strijd tegen de wet. Daar maken we bezwaar tegen.”

Maakt dit kans?

“We willen vooral mensen alert maken op de afbraak van de sociale woningbouw die gaande is. Hierdoor moeten mensen tot hun dertigste thuis wonen. Of ze zitten in een vakantiehuis, omdat er te weinig betaalbare woningen zijn.”

Waar haalt Rochdale die 38 miljoen vandaan?

“We hebben vorige week twee maanden aan huurinkomsten overgemaakt. We moeten de maximale huurstijgingen doorvoeren om dit bedrag te kunnen betalen. Dit is geld van de huurders. Deze heffing gaat ten koste van de betaalbaarheid in Amsterdam.”

Het is toch niet zo gek dat het Rijk u een heffing oplegt? Commerciële bouwers betalen belasting over hun winst. Ik weet zeker dat zij dat geld ook liever aanwenden voor woningbouw.

“Wij betalen net zoveel belasting en daar komt deze heffing bovenop. Dat geld verdwijnt in een groot gat.”

Critici zeggen dat de corporaties miljarden op de balans hebben staan en die heffing makkelijk kunnen betalen. Hebben ze een punt?

“Dat geld staat inderdaad op de balans, maar we hebben het niet in onze zakken zitten. Negentig procent van ons resultaat is het gevolg van waardestijgingen van ons vastgoed. Dat zit in stenen. Daarvan kunnen we de verhuurdersheffing niet betalen.”

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een korting op de verhuurdersheffing aangekondigd. Dat is toch goed nieuws?

“Dat is een mooie stap, maar niet voldoende. De heffing gaat nog altijd omhoog, maar iets minder snel. Dit is minder meer, netto gaan we er op achteruit. Een sigaar uit eigen doos.”

In Amsterdam moet u de komende jaren meer sociale huurwoningen bouwen om aan uw ambities en die van het gemeentebestuur te voldoen. Gaat dat nog lukken?

“Dat ligt eraan. Sociale woningbouw is een tanker die op gang moet komen. We hebben tijdens de crisis veel projecten moeten uitstellen en dat moet weer op snelheid komen. We hebben in ieder geval genoeg mogelijkheden, dus het moet kunnen.”

U moet niet alleen meer bouwen, maar ook duurzamer. Vooral in Amsterdam zijn de eisen hoog. Is die combinatie haalbaar?

“Nee, we kunnen niet aan al die duurzaamheidseisen voldoen. Anders gaat het erg lang duren. We hebben veel op ons bordje liggen. Amsterdam moet wel realistisch zijn in wat wij kunnen waarmaken.”