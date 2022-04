Coronawet dreigt te stranden in Senaat: ‘Dan maar geen wet meer’

Beeld ANP

Als het parlement de tijdelijke coronawet wegstemt, zit het kabinet zonder juridische basis voor talloze coronaregels als de mondkapplicht en het afstandsprotocol. Als het virus onverhoopt weer opvlamt, zouden er dus weer noodwetten moeten komen, zoals in het begin van de pandemie.

Na waarschuwingen van de Raad van State en kritiek in het parlement beloofde het kabinet snel de wet Publieke gezondheid aan te passen, maar dat gaat waarschijnlijk nog lang duren. Tot die tijd komt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) steeds met verlengingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar de Tweede en Eerste Kamer.

Deze dinsdag stemt de Tweede Kamer over de vijfde verlenging (die loopt van maart tot juni) van de wettelijke basis die onder meer de coronatoegangspas en maximale groepsgrootte mogelijk maakt.

Net genoeg steun

Alles wijst erop dat deze vijfde verlenging nog net genoeg steun krijgt in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer, waar meer partijen al langer kritisch zijn.

En de zesde verlenging – van juni tot september – lijkt straks in de Tweede Kamer te stranden, nu coalitiepartij ChristenUnie eist dat de optie van de coronapas uit de wetgeving gesleuteld wordt. “Maar in de Eerste Kamer heeft Ernst Kuipers nu dus al een probleem,” meldt een bron binnen de coalitie.

Want bij de vorige verlenging nam een ruime meerderheid van de Eerste Kamer al een motie aan die het kabinet vraagt om de tijdelijke coronawet uit te kleden (het coronatoegangsbewijs moet eruit bijvoorbeeld) en permanente wetgeving te regelen.

Maar op beide punten levert het kabinet vooralsnog niet, stellen partijen. Minister Kuipers kleedt de wet wel alvast iets uit voor de volgende drie maanden (de schoolsluiting verdwijnt als optie, net als bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte of het verbod voor contactberoepen). Maar de coronapas blijft bijvoorbeeld wel in de gereedschapskist.

Mag niet gaan wennen

“Wij zijn erg kritisch,” waarschuwt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld daarom. “Zo’n grove inperking van grondrechten mag niet gaan wennen. Wat niet nodig is, moet ook niet in de wet komen.” In de Tweede Kamer lijkt GroenLinks tegen de vijfde verlenging te zullen stemmen dinsdag.

En anders strandt de zesde verlenging wel, in Tweede Kamer of de Senaat, waar ook Kuipers’ partijgenoten van D66 worstelen met de kwestie. “Dit worden spannende weken,” zegt D66-senator Peter van der Voort. “Als het coronatoegangsbewijs in de wet blijft, is dat een lastig punt. De vijfde verlenging loopt al sinds maart, dus daar kun je niet meer veel tegen doen. Maar de zesde verlenging bespreken we vooraf, dus dat heeft wel meer zin.”

PvdA-senator Jeroen Recourt benadrukt dat er ‘eindeloos is aangedrongen’ op tempo met de definitieve wetswijziging. “Dan zeggen we op enig moment wel: dan maar geen wettelijke maatregel meer. Dan moet het kabinet maar met een noodwet komen als de nood aan de man is. Dat kan ook snel, dat is eerder bewezen.”

Kuipers beraadt zich nog op een ‘tussenwet’ zolang de Wet Publieke Gezondheid nog niet klaar is en de tijdelijke wet mogelijk geen steun meer krijgt.