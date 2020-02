Coronavrees raakt Nederlandse bedrijven: ‘Dit kan niet te lang duren’

De coronacrisis is ook in Nederland zichtbaar. Mondkapjes en desinfecterende gel zijn nauwelijks aan te slepen en bedrijven maken zich zorgen, nu de handel met China is weggevallen.

“We zetten bij alle ingangen, in de ­publieke ruimtes en in de toiletten pomp­jes met desinfecterende handgel neer. En we delen potjes hand­crème uit aan bezoekers die daar behoefte aan hebben,” zegt Nils Vonder, woordvoerder van RAI Amsterdam.

Nee, er is geen sprake van alarm­fase 1, zegt hij, maar het bedrijf neemt komende week geen risico als techbeurs ISE wordt gehouden, met 1300 exposanten en 80.000 bezoekers een van de grootste evenementen in Amsterdam dit jaar. “We hebben ook het aantal EHBO-posten uitgebreid,” zegt Vonder. “Normaal zijn het er twee, nu worden het er vier. En alle EHBO’ers zijn extra voorgelicht over het herkennen van coronagevallen.”

RAI heeft inmiddels meerdere afzeggingen voor het ISE-evenement binnen. “Sommige bezoekers en exposanten kunnen niet komen doordat er geen vluchten meer zijn. Anderen durven het nu niet aan.”

RAI houdt een slag om de arm over de impact op beurzen in de rest van het jaar. Elders in de beurswereld zijn die gevolgen al wel merkbaar. “Ik zou eind van de maand naar een grote juweliersbeurs in Genève gaan,” zegt Ronald Koster van juwelier Coster Diamonds. “Maar die is afgelast. ­Organisatoren willen niet het risico lopen dat juist op hun evenement ­coronagevallen opduiken.”

Voor de Amsterdamse diamantair, die het moet hebben van – Chinese – bezoekers aan zijn slijperij aan het Museumplein, is het nog afwachten wat de gevolgen van de virus­uitbraak worden. “Dat komt ook doordat het laagseizoen is, waardoor we toch al minder bezoek trekken.”

Keukenhof

Dat KLM op zijn vroegst half maart weer naar China zal vliegen, vindt hij alarmerend. “Ik hoop toch dat het Chinese reisverbod niet al te lang zal duren,” zegt Koster. “Half maart begint het Keukenhofseizoen. Dat zijn hoogtijdagen voor het Chinese toerisme in Nederland. Als zij wegblijven, zullen wij het met z’n allen merken.”

Toerismebureau NBTC rekent erop dat het aantal Chinese bezoekers aan ons land dit jaar 20 procent kleiner zal zijn dan de 380.000 die vorig jaar een bezoek aan Nederland brachten. “Er is nog geen sprake van paniek,” zegt directeur Carola Hoekstra van toe­ristisch bedrijf Stromma Nederland, vooral bekend van de rondvaart­boten. “Maar we hebben wel meteen plan-B opgesteld voor als het wel misgaat. Als dit lang duurt, dreigt omzetverlies.”

Ook Stromma heeft zijn heil gezocht in handgel. “Of het al is gearriveerd, weet ik niet,” zegt Hoekstra. “We hebben begin deze week een grote bestelling geplaatst, zowel voor personeel als klanten; zuiver uit voorzorg.”

“Wij zien een enorme vraag naar handgel,” bevestigt Frank van der Feltz, directeur van Medicamarkt, een van de grootste online aanbieders van medisch toebehoren. “We hebben een eigen merk dispensers. Normaal verkopen we er een paar per week, nu loopt het storm.”

Naast desinfecteringsmiddelen levert het bedrijf momenteel vooral mondkapjes en handschoenen, zolang de voorraad strekt. De corona­setjes voor consumenten zijn inmiddels op. “Die hadden we gemaakt om te voorkomen dat grote handelaren ze in één keer opkopen en tegen schandalige prijzen aanbieden,” zegt Van der Feltz die wel meer woekergedrag ziet. “Er komen via Bol.com en Marktplaats producten langs die zeker niet gaan werken. ”

Het bedrijf wordt tot uit Zuid-Korea en Japan benaderd, ook door over­heden. “Die proberen bij ons honderdduizenden producten tegelijk te bestellen, blijkbaar omdat het daar op is. Hoeveelheden die wij niet kunnen leveren.”

Medicamarkt klopt inmiddels tevergeefs bij zijn leveranciers aan. “Het is op bij de producenten. De grote merken zijn gestopt met leveren. Eentje hield een bestelling op het laatste moment gewoon tegen.”

Babymelkpoeder

Het Amsterdamse webwarenhuis Holland at Home, dat vooral Nederlandse levensmiddelen, babymelkpoeder en verzorgingsproducten aan Chinese consumenten levert, heeft juist moeite spullen díe kant op te krijgen. “Vroeg of laat gaan we daar tekorten zien,” zegt directeur Lars Heugel.

De 25 Chinese medewerkers van het bedrijf zitten noodgedwongen thuis, wat de leveringsproblemen verder vergroot. Holland at Home kan orders daardoor nauwelijks nog bij klanten afgeleverd krijgen. “Alle luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten geschrapt. Luchtvrachttarieven zijn 350 procent gestegen, voor veel bestellingen is dat onbetaalbaar.”

Als de bestellingen al richting China gaan, is het de vraag of ze het land binnenkomen. “De douane ligt deels stil en geeft voorrang aan hulpgoederen. En het moet daarna nog wel bezorgd worden. Alleen kunnen koeriers in veel gebieden niet meer komen. En dan is er nog de betaling. De banken zijn ook dicht. Niemand komt makkelijk aan geld. Dan kunnen wij ook geen producten leveren.”