Coronavaccins bijna klaar: wie krijgt als eerste een inenting?

Bewoners van zorginstelling Beth Shalom in Buitenveldert. Beeld Marc Driessen

De coronavaccins komen steeds dichterbij: farmaciebedrijven Pfizer en BioNTech hebben een aanvraag voor een Europese vergunning ingediend, Moderna kondigde maandag aan hetzelfde te doen. Het Europees Geneesmiddelen Bureau (EMA) verwacht op 29 december een beoordeling te kunnen uitspreken voor Pfizer, en op 12 januari voor Moderna.

Coronaminister Hugo de Jonge liet dinsdag weten 4 januari te willen beginnen met intentingen met het Pfizervaccin - mits de beoordeling positief is.

Voor het EMA een advies geeft, buigt het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) zich nog over de aanvragen. Het CBG beoordeelt of de aangeleverde data voldoende zijn voor het EMA om tot een positieve beoordeling te komen. Dat rapport legt het CBG op 29 december voor aan het EMA.

Bij dat rapport komt ook meteen een bijsluiter. Klinisch beoordelaar bij het CBG Ingrid Schellens: “Wij gaan nu kijken hoe goed het vaccin werkt bij verschillende groepen, ouderen bijvoorbeeld. De Gezondheidsraad adviseert vervolgens welke groep als eerst gevaccineerd zal worden.”

Meerdere scenario's

De Gezondheidsraad heeft al bekendgemaakt in te willen zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Het kabinet neemt dit advies over. Mensen uit risicogroepen en zorgmedewerkers zullen daarom waarschijnlijk als eerste het vaccin ontvangen, te beginnen in de verpleeghuizen. Maar dat blijft afhankelijk van de beoordeling, aldus Schellens.

Een woordvoerder van De Jonge beaamt dat. “De komende weken moet blijken of dit vaccin geschikt is voor de groep ouderen en kwetsbaren. Zo niet, moeten we naar andere groepen kijken. In samenwerking met het RIVM hebben we hiervoor meerdere scenario’s uitgewerkt.”

In totaal ontvangt Nederland van Pfizer 7,8 miljoen doses, maar de eerste lading - die eind dit jaar verwacht wordt - zal uit ongeveer één miljoen vaccins bestaan. Voor een optimale werking zijn twee prikken vereist. Dat houdt in dat straks ongeveer 450 duizend mensen ingeënt kunnen worden, waarbij gecorrigeerd is op eventuele ‘verspilling’. De eerste 400 duizend vaccins van Moderna - waarvan ook twee prikken nodig zijn - komen in het eerste kwartaal van volgend jaar binnen. In totaal krijgt Nederland er daar 1,6 miljoen van.

Volgorde

Voor nu heeft het kabinet alleen een volgorde uitgewerkt voor de eerste groep te vaccineren mensen. Na de ongeveer 155 duizend bewoners van verpleeghuizen zijn medewerkers daarvan aan de beurt, gevolgd door 60-plussers met een medische indicatie. Daarna komen de 60-plussers zonder medische indicatie. Tot slot mensen mét medische indicatie, maar onder de 60, en zorgmedewerkers. “Pas als meer vaccins geleverd worden, komen andere groepen in beeld.”

De woordvoerder van De Jonge laat weten in het tweede en derde kwartaal van 2021 meer vaccins te verwachten. “Meerdere ontwikkelaars zullen dan vaccins klaar hebben. Bovendien is de productie dan meer op stoom.” Fabrikanten AstraZeneca (11,7 miljoen doses voor Nederland) en Johnson & Johnson (7,8 miljoen doses voor Nederland) zitten in de derde en laatste testfase, waarbij het vaccin op duizenden proefpersonen getest wordt.

Zij moeten nog een vergunningsaanvraag indienen bij het EMA, maar voor beide bedrijven loopt de rolling review al. Dat is een soort tussentijdse beoordeling van het EMA. Klinisch beoordelaar Schellens: “Normaal gesproken legt de fabrikant de data pas voor zodra alles compleet is, zodat het hele dossier in één keer ingediend kan worden. Om tijd te winnen wordt nu tussendoor ook al beoordeeld. Daardoor is de uiteindelijke beoordeling straks sneller binnen.”

Wat voor invloed de eerste vaccins op de coronamaatregelen zullen hebben, kan de woordvoerder van De Jonge nog niet zeggen. “Daarvoor is het echt te vroeg.”