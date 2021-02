Coronavaccins alleen nog door gespecialiseerd transport vervoerd

De eerste coronavaccins, van Pfizer en BioNTech, komen met een transport aan in Nederland. Beeld ANP

Het AD plaatste verschillende video's waarop het vervoer van de coronavaccins is vastgelegd. Op de beelden is onder meer te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin, waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent nu dat er bij meerdere incidenten met het vervoer van het delicate vaccin in totaal veertig flacons zijn gesneuveld. Hiermee hadden zeker 240 personen ingeënt kunnen worden tegen het coronavirus. Hoofdinspecteur Korrie Louwes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd betreurt het dat het ‘op meer pekken mis is gegaan’. “We moeten ons hier zeker zorgen over maken. Elk vaccin waar het mis mee gaat, is er één te veel.”

Op aandringen van de inspectie heeft het RIVM dinsdag besloten nieuwe regels te maken voor het transport van vaccins. Alleen in geneesmiddelen gespecialiseerde bedrijven mogen het covid-19 vaccin nog vervoeren, omdat daar zeer specifieke kennis voor nodig is. Zo moeten de vaccins goed gezekerd zijn en moet het vervoer plaatsvinden in op temperatuur gecontroleerde koelkasten. Ook is het met deze vrieskou belangrijk dat de vloeistof na ontdooiing niet wéér bevriest. “Anders is het vaccin minder werkzaam,” waarschuwt de hoofdinspecteur.

Hulp aangeboden

De brancheorganisatie van farmaceutische groothandels BG Pharma reageerde dinsdag geschokt op de ‘dramatische’ en ‘amateuristische’ wijze van vervoer van de schaarse coronavaccins. Voorzitter Léon Tinke: “De aangeboden hulp is natuurlijk goed bedoeld, maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket.”

Volgens de brancheorganisatie hebben zij al sinds maart vorig jaar herhaaldelijk hulp aangeboden aan het ministerie van VWS en het RIVM bij vaccintransport. Toch is in de coronacrisis besloten dat iedere zorginstelling zélf het vervoer tussen locaties moet regelen. Er ligt wel een werkinstructie van het RIVM, maar daarin staat dat je mag afwijken van de standaarden voor goed vervoer.