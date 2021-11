Coronavaccin voor kinderen onder 12 jaar lijkt op komst

Beeld David Ryder/Getty Images

Hoe verloopt Covid-19 bij kinderen onder de 12 jaar?

“Heel vaak mild en zelden ernstig,” zegt kinderarts-immunoloog Emmeline Buddingh van het Leids Universitair Medisch Centrum. In een studie stelden Buddingh en collega’s vast dat de coronapandemie tot dusverre leidde tot ongeveer 400 ziekenhuisopnames onder kinderen in Nederland. Volgens cijfers van Stichting Nice kwamen 32 patiënten van onder de 20 jaar op ic, van wie er 4 overleden. Het aandeel kinderen onder de 12 jaar is daarbij onbekend. Ter vergelijk: in totaal kwamen tot nu toe bijna 15.000 coronapatiënten op de ic terecht.

Wat is een ernstig beloop van covid bij kinderen?

Hoe ouder, hoe meer de ziekte zich manifesteert zoals bij volwassenen: de ademhaling stokt. Zo’n kleine 200 jongere kinderen ontwikkelden enkele weken na besmetting het Multisystem Inflammatory Syndrome – Children (MIS-C), een ernstige ontstekingsreactie, aldus Buddingh. “Dat komt naar schatting voor bij 1 op de 5000 met Sars-CoV-2 geïnfecteerde kinderen.”

Vorige week testten 9416 kinderen in de leeftijd van 5-9 jaar positief, aldus het RIVM. “Het is te kort door de bocht om te stellen dat dat leidt tot 2 gevallen van MIS-C,” aldus Buddingh. “Want we kunnen alleen de bevestigde besmettingen tellen, niet de onbevestigde. En er zijn waarschijnlijk veel onbevestigde besmettingen, omdat de covidsymptomen bij de meeste kinderen algemeen zijn: wat snotteren, hoesten of lichte koorts. Ook is er een periode niet getest bij kinderen.”

Onder de bevestigde besmettingen kunnen ook kinderen zijn die het virus voor de tweede keer hebben opgelopen. De kans op MIS-C bij die groep is naar verwachting juist erg klein, aldus Buddingh. Bij 10.000 tweede besmettingen worden dan ook minder dan 2 gevallen van MIS-C verwacht.

Kunnen kinderen onder 12 jaar worden gevaccineerd?

Nee, want kindervaccins zijn niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en dus niet verkrijgbaar in Nederland. Er lopen versnelde toelatingsprocedures voor de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Naar verwachting komt het EMA voor het einde van het jaar met een oordeel. De dosering bij kinderen is lager dan bij volwassenen; bij Pfizer gaat het om twee prikken met eenderde van de volwassenendosis.

Worden kindervaccins in Nederland goedgekeurd?

“Ik verwacht van wel,” zegt Buddingh. “In bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Israël is dat al gebeurd voor kinderen van 5 tot 12 jaar.” In de VS zijn al ruim 1,3 miljoen kinderen geprikt, vaak gaat het om de eerste dosis.

De FDA, het Amerikaanse medicijnagentschap, stelde vast dat het vaccin van Pfizer 91 procent effectief is bij het voorkomen van besmetting. Er werden geen ernstige bijwerkingen gevonden, al was de onderzochte groep bijzonder klein: 3100 kinderen. Dat aantal is te gering om weinig voorkomende bijwerkingen te ontdekken. Buddingh: “Aanvullende studies uit de Verenigde Staten en Israël moeten meer duidelijkheid over bijwerkingen geven. Ik denk dat het EMA daar meer gegevens over wil zien.”

Wat als het EMA het vaccin goedkeurt?

Dan adviseert de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid over toepassing van coronavaccins voor kinderen van 5 tot 12 jaar. “Het zal in eerste instantie worden aangeboden aan somatisch kwetsbare kinderen, verwacht ik,” aldus Buddingh. “Denk aan kinderen met een stofwisselingsziekte, hart- en longproblemen of syndromale aandoeningen als down.”

Zal het coronavaccin in Nederland ook worden aangeboden aan gezonde kinderen?

Niet als de Gezondheidsraad adviseert zoals het doorgaans adviseert. Als kinderen zelf slechts een zeer kleine kans hebben om ziek te worden – zoals bij het coronavirus – adviseert de Gezondheidsraad meestal terughoudend. Zo adviseerde de Raad in september nog tegen een griepvaccin voor gezonde kinderen ‘omdat de ziektelast bij hen relatief laag is’, aldus de officiële motivatie.

Echter, dat argument geldt bij covid ook voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Toch kwam het coronavaccin beschikbaar voor die leeftijdsgroep. De onderbouwing was dat hun vaccinatie bijdroeg aan daling van de virustransmissie, waardoor de kans op lockdowns en dus sluiting van het onderwijs kleiner werd.

Krijgen we weer zo’n uitzondering?

Dat is moeilijk te zeggen. Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) zei dinsdag op Radio 1 dat kinderen nauwelijks bijdragen aan problematische virustransmissie. De ziekenhuizen lopen nu vol omdat het virus hard rondgaat in de hele populatie en dus ook terechtkomt bij ongevaccineerde volwassenen, aldus Bruijning. Die ongevaccineerde volwassenen zijn het probleem, stelde ze, niet de ongevaccineerde kinderen.

Buddingh onderschrijft dat. Desalniettemin zal ze haar eigen jonge kinderen waarschijnlijk laten vaccineren tegen covid als het middel beschikbaar is. “De kans op MIS-C is weliswaar zeer klein, maar het is een lelijke ziekte. Als de bijwerkingen inderdaad miniem blijken, vind ik vaccinatie voor mijn kinderen zinvol.”