Coronavaccin mogelijk nog dit jaar op de markt: ‘De ontwikkelingen gaan snel’

Een woordvoerder van het EMA laat weten dat ‘het niet uitgesloten is dat in een aantal gevallen mogelijk nog dit jaar een marktvergunning wordt verstrekt’.

Dat is eerder dan verwacht, zegt de woordvoerder. “Maar we zien dat de ontwikkelingen rondom de vaccins snel gaan. Het blijft echter een best case scenario, waarbij het een absolute voorwaarde is dat alle testresultaten van de vaccins ook voor het einde van dit jaar binnen zijn.”

Opvallend

De boodschap van het EMA is opvallend, omdat het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid volhoudt pas in 2021 op een vaccin te rekenen. Minister Hugo de Jonge zei afgelopen dinsdag tijdens de coronapersconferentie van het kabinet: “We hopen de eerste vaccins in de eerste maanden van 2021 te ontvangen, hou dus nog even vol.”

Wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende vrijdag tijdens een persconferentie dat de vaccinontwikkelingen hoopgevend zijn, maar waarschuwde dat het tot halverwege 2021 kan duren voor vaccins op grote schaal verspreid kunnen worden.

De Europese Commissie heeft inmiddels honderden miljoenen coronavaccins besteld bij vijf verschillende farmaceuten. Die worden straks evenredig verdeeld over de bevolking van de lidstaten, Nederland krijgt 3,89 procent. Van geen enkel vaccin is nog onomstotelijk bewezen dat het werkt tegen corona, alle projecten zitten nog in de testfase.

Geheime gesprekken

Begin deze maand heeft het EMA gesprekken gevoerd met 38 ontwikkelaars. “Natuurlijk blijft het lastig om de ontwikkelingen rondom een vaccin goed te voorspellen. Een vaccin wordt gecontroleerd op kwaliteit, effectiviteit en veiligheid. Bij de koplopers kan dat snel gaan, bij anderen kan dat tot ver in 2021 of zelfs daarna duren.”

Het EMA wil niet zeggen met welke partijen recent gesproken is. Deskundigen noemen het vaccin van de Britse farmaceut AstraZeneca, ontwikkeld door onderzoekers in Oxford, als grote kanshebber om als eerste een marktvergunning te verkrijgen. De grote farmaceut is al begonnen met de productie. Het vaccin wordt nu getest bij proefpersonen in Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

In dat laatste land brengt het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, inmiddels alles in gereedheid om al per 1 november, twee dagen voor de Amerikaanse verkiezingen, een coronavaccin te kunnen verspreiden.