Coronavaccin Moderna maandag nog niet goedgekeurd

Waarschijnlijk volgt de goedkeuring nu woensdag, zegt voorzitter Ton de Boer van het CBG. Dat de beoordeling nog niet is afgerond, wil volgens De Boer niet zeggen dat het vaccin van Moderna niet betrouwbaar is. “Het kan zo zijn dat er nog vragen zijn. Dat hoort bij het proces. Het laat zien dat er bij de boordeling van het vaccin geen bochten worden afgesneden.”

De Boer ‘hoopt’ dat de goedkeuring er op 6 januari wel komt. “Maar dat durf ik nog niet te zeggen. Het ligt eraan welke issues er op tafel liggen. Zelfs 6 januari is niet gegarandeerd.” Waar de beoordeling vandaag precies op stuk is gelopen, kan De Boer niet zeggen, omdat hij nog geen contact heeft gehad met het Europese comité dat beslist over goedkeuring.

Ons land wil het vaccin inzetten voor bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Dit weekeinde werd bekend dat ook huisartsen het Moderna-vaccin zullen krijgen.

Nederland heeft ruim 6 miljoen doses van het vaccin besteld. Er zijn twee prikken per persoon nodig. Het eerste kwartaal van 2021 arriveren er naar verwachting slechts een kleine 400.000 doses van Moderna. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend. Het vaccin van Moderna is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada.

In december werd het vaccin van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer-BioNTech al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Het volgende vaccin waarvoor een EMA-beoordeling wordt verwacht, is het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Een precieze datum daarvoor is nog niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk, is het Oxfordvaccin al wel goedgekeurd.

Het vaccin van Moderna lijkt op dat van Pfizer. Beide maken gebruik van de nieuwe mRNA-techniek. Er zijn kleine verschillen: zo moet het vaccin van Pfizer extreem koud worden opgeslagen, bij rond de -75 graden. Voor Moderna is dat -20 graden, dat is dus een voordeel. Het vaccin van Pfizer werkt dan weer ietsje beter bij oudere mensen.