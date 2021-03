Coronatestplicht voor luchtreizigers blijft splijtzwam

Beeld REUTERS

In januari ontstond grote ophef onder reizigers en bij de luchtvaartsector doordat Nederland als enige land in de wereld naast een reguliere coronatest ook een sneltoets verplicht stelde. Die moest maximaal 4 uur voor vertrek zijn afgenomen.

Tegen de sneltestplicht ontstond groot verzet, omdat veel buitenlandse luchthavens die niet aanboden. Daarom is er volgens het kabinet vanaf vandaag de mogelijkheid bijgekomen om ook een reguliere coronatest te overleggen als die maximaal 12 uur voor de reis is afgenomen. In dat geval is de extra sneltest niet nodig.

“Wat ze nu voorstellen is een gewone test, maar dan met een veel kortere duur,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van luchtvaartbrancheverenging Barin. “Die uitslag duurt bij de GGD al tenminste 24 uur, bij commerciele sneltesters op zijn hoogst 12 uur. Dat is dus praktisch onmogelijk als je gaat reizen. Het is geen eerlijke oplossing.”

Nauwelijks besmette reizigers

Of de maatregel nut heeft, is de vraag. Het aantal reizigers dat een coronabesmetting oploopt is volgens het RIVM klein. De afgelopen drie maanden was 1,2 procent van het totaal aantal besmettingen te herleiden naar reisgedrag, maar daarbij gaat het niet alleen om vliegreizen. GGD Kennemerland doet voor gemiddeld 14 luchtreizigers per dag bron- en contactonderzoek. Dagelijks reizen momenteel gemiddeld 28.000 mensen via de luchthaven.

Brancheverenging Barin roept op tot één Europees reisbeleid. “Het zou handig zijn als Nederland zich aansluit bij het beleid in landen om ons heen. Er is geen land die een dubbele test vraagt, of maximaal 12 uur van tevoren. Wat is het resultaat? Nu reizen mensen via Brussel of Düsseldorf en fietsen ze de grens over. En onze leden, niet alleen KLM, lopen daardoor inkomsten mis.”

Geen verbetering

Ook de miljoen Nederlanders in het buitenland zien geen verbetering. “Het is bijna niet mogelijk zo’n test 12 uur voor de vlucht te krijgen,” zegt secretaris Twan Laan van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN). “Het kabinet noemt nu een aantal alternatieve coronatests waarbij dat wel zou kunnen. Maar ik weet niet of die in andere landen worden aangeboden of zijn toegestaan.”

Het probleem is volgens hem niet de test, maar om op tijd voor de reis een uitslag te krijgen. “Op het vliegveld van Zürich is een mogelijkheid om een snelle pcr-test te laten doen,” weet Laan, die in Zwitserland woont. “Dan gaat de koerier naar het lab en belooft binnen vijf uur terug te zijn. Maar de koerier gaat maar vier keer per dag. Als je ‘s ochtends vroeg moet vliegen, lukt dat al niet.”

“Als het in Zwitserland al moeilijk is, hoe zit dat dan in landen waar testfaciliteiten helemaal niet aanwezig zijn. Onze achterban geeft aan dat het nergens werkt. Het gaat hier om mensen die met een goede reden naar Nederland moeten reizen, voor werk, familie of medische redenen en niet weten hoe dat eerlijk volgens de regels te doen.”