Coronasymptomen? Iedereen kan nu worden getest

Een testlocatie van de GGD Amsterdam. Beeld Jakob Van Vliet

Via een nieuw gratis landelijk telefoonnummer − zeven dagen per week tussen acht uur ‘s ochtends en acht uur ‘s avonds bereikbaar via 0800-1202 − kan een afspraak voor de volgende dag worden gemaakt. De tests van de GGD in Amsterdam vinden vanaf dinsdag plaats in de RAI.

Zowel bij positieve als negatieve uitslag wordt de geteste persoon binnen 48 uur gebeld. Blijkt er inderdaad sprake van Covid-19 dan start de regionale GGD meteen een bron- en contactonderzoek. Hierbij worden de personen gebeld met wie de besmette persoon allemaal nauw in aanraking is geweest. Ook wordt gepoogd de bron vast te stellen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beklemtoont dat het nummer enkel voor mensen met milde corona-symptomen is bedoeld. “Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen,” aldus het ministerie. Wie belt, krijgt eerst enkele vragen over de aard van de klachten, vervolgens vraagt de medewerker naar het burgerservicenummer (BSN) voor de identificatie.

Enorme klus

VWS waarschuwt dat de eerste dagen veel mensen tegelijk kunnen bellen en spreekt van een enorme klus voor de GGD’s. “Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden,” zegt Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland. “Maar GGD’s zullen ervoor zorgen dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt.”

Al met al zullen de GGD’s komende tijd gebruiken om ervaring op te bouwen. Op dit moment is nog onbekend hoeveel mensen daadwerkelijk een test willen laten afnemen. Ook is vervolgens de vraag hoeveel daarvan positief worden getest. “De GGD’s gaan de ontwikkelingen in de eerste periode nadrukkelijk monitoren.”

Tot nu toe kreeg het kabinet de nodige kritiek op het testbeleid. Minister Hugo de Jonge (VWS) stelde eind maart al dat het aantal dagelijkse tests snel naar 17.500 per dag moest, maar die hoeveelheden zijn nooit gehaald. Het maximaal aantal testen op één dag is 6.800 half april. De Jonge zelf rekent eveneens op enige aanloopproblemen. “Logisch ook bij zo’n grote klus. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we met hun inzet onze greep op het virus kunnen verstevigen.”