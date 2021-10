Coronaschade op scholen neemt toe: vmbo’er loopt heel schooljaar achter met lezen

Een conciërge van een middelbare school in Haren zet tafels op anderhalve meter van elkaar. Beeld Vincent Jannink/ANP

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs, die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro uitgetrokken om de in coronatijd opgelopen achterstanden weg te werken. Van dat geld gaat 5,7 miljard euro naar het basis- en middelbaar onderwijs. De Tweede Kamer wil weten waar scholen dat geld allemaal aan besteden.

Uit onderzoek onder scholen blijkt dat kinderen op de basisschool zo’n tien weken vertraging hebben opgelopen met rekenen en zo’n zeven weken met begrijpend lezen. In de eerste klassen op de middelbare school hebben leerlingen nog veel grotere vertragingen opgelopen: zo’n veertien weken achterstand met rekenen en maar liefst 27 weken met Nederlandse leesvaardigheid. De achterstanden komen voor op alle schooltypes, maar zijn onder vmbo- en havo-leerlingen wel groter dan onder vwo-leerlingen.

Woordenschat

Opvallend is dat de Engelse woordenschat bij leerlingen van middelbare scholen juist verbeterde. Dat staat volgens leraren niet op zichzelf. Al jaren zien zij de woordenschat van hun leerlingen met sprongen vooruitgaan. Maar de Engelse woordenschat van onderbouwleerlingen van alle onderwijstypen ging tijdens de lockdownperiode nóg meer vooruit dan voor de pandemie.

Scholen mogen het extra geld dit schooljaar en het jaar daarop gebruiken om de achterstanden weg te werken. Scholen met veel kwetsbare kinderen krijgen meer. Zo’n 85 procent van de basis- en middelbare scholen kiest ervoor om kinderen bij te spijkeren in kleine groepjes. Met het geld zijn onder andere extra onderwijsassistenten aangetrokken.

Speciaal- en praktijkonderwijs

Veel scholen geven aan dat kinderen ook andere schade hebben opgelopen door het thuiszitten. Vooral in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geven leraren aan dat kinderen meer moeite hebben om zich te motiveren, te plannen, samen te werken en hun aandacht bij de les te houden. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) wil dat scholen het geld ook gebruiken om het ‘welbevinden’ van kinderen te verbeteren. Te veel kinderen zitten door de coronacrisis ‘niet goed in hun vel’, zegt hij. “Leerlingen moeten hun vertragingen kunnen inlopen voordat zij van school gaan. Zo krijgen alle leerlingen een kans op een goede toekomst, ondanks corona. In het bijzonder leerlingen in een kwetsbare situatie.”

Sinds de uitbraak van de pandemie moesten basisscholen in totaal dertien weken de deuren sluiten. Vier weken mochten niet alle kinderen tegelijkertijd naar de klas omdat er afstand moest worden gehouden. In het voortgezet onderwijs waren de scholen negentien weken helemaal dicht en nog eens negentien weken alleen beperkt toegankelijk.