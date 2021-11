Coronarecords sneuvelen, ongemak in de Tweede Kamer groeit: ‘2G is een noodgreep’

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA). Beeld ANP

Het demissionaire kabinet kan voorlopig door op de huidige coronakoers. De noodrem van afgelopen weekend krijgt genoeg steun. ,,Het virus gaat nu op zo’n grote schaal rond dat je er een grote klap op moet geven”, zei premier Mark Rutte gisteravond in de Tweede Kamer.

Het was voor veel fracties ook lastig steggelen over de noodzaak tot ingrijpen, met tijdens het coronadebat een verse stroom aan zorgwekkend nieuws. Het RIVM turfde een nieuw weekrecord van ruim 110.000 nieuwe besmettingen. De GGD’en hikken tegen hun maximum-testcapaciteit aan, een voorbode van meer onheil in de ziekenhuizen de komende weken.

‘Kan niet anders’

,,Het aantal besmettingen is hoger dan ooit”, zei VVD-Kamerlid Aukje de Vries. ,,Dus ik snap dat het kabinet helaas niet anders kan dan nieuwe maatregelen nemen.” Zelfs de PVV herhaalde niet meer het mantra ‘gooi het land weer open’.

Maar wat volgt er dan na die korte, harde klap? Daarover verschillen de opinies. Het laaghangend epidemiologische fruit is met de mondkapjes, de coronapas en het thuiswerkadvies wel geplukt.

Het kabinet mikt nu op grofweg twee sporen. Allereerst moet de coronapas op veel meer plekken gaan gelden. In kledingwinkels, bij de kapper en in de sauna, maar ook op kantoor en in het ziekenhuis, eventueel ook nog in het mbo en hbo. Daarnaast denkt het kabinet aan een QR-plicht voor personeel op plekken waar bezoekers al een coronapas moeten tonen, zoals restaurants, cafés en culturele instellingen.

Rutte tijdens het coronadebat. Beeld ANP

En dan is er nog het omstreden 2G-protocol, inmiddels gemeengoed in diverse Duitse deelstaten en Oostenrijk. Volgens die regels mogen alleen nog Genezen en volledig Gevaccineerde mensen (2 G’s dus) ergens naar binnen. Dat is veiliger voor de mensen die niet ingeënt zijn, redeneert het kabinet.

Maar vooralsnog hebben alleen de VVD en D66 oren naar dit omstreden gereedschap. ,,Wij willen geen winter met lockdowns”, zei D66-Kamerlid Jan Paternotte. ,,2G is een noodgreep voor het moment dat we moeten kiezen tussen sluitingen voor iedereen, of een tijdelijke beperking voor degenen die onvoldoende beschermd zijn.”

Een reeks oppositiepartijen - van de PVV en Forum voor Democratie, maar ook de SP en PvdD - haalden uit naar de 2G-voorstanders. Die zouden discrimineren, een tweedeling veroorzaken, de polarisatie aanjagen. Gevraagd naar alternatieve oplossingen serveerden veel partijen bekende recepten: extra IC-capaciteit, beter ventileren, meer vaccineren, betere naleving van de basisregels, straffere handhaving en sneller de boosterprikken zetten.

De ministers knikten van ja en amen, maar toch zou het niet genoeg zijn om de coronagolf de kop in te drukken, menen ze. Helemaal comfortabel zaten Rutte en De Jonge daar dus niet. Want bij wat men op het Binnenhof wel ‘de constructieve’ partijen noemt - onder meer het CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks - klonk eveneens felle kritiek op de 2G-benadering en de uitbreiding van de coronapas. Is een algemene lockdown werkelijk het enige alternatief, willen ze weten van De Jonge. Je zou ook iedereen kunnen testen, suggereren CU en GroenLinks.

Beeld Koen Laureij

En werkt 2G wel, of is het een kleine pleister op een veel te grote wond? Zelfs De Jonges eigen CDA is daar nog niet uit. ,,We worstelen hier mee”, zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,2G is ingrijpend. We hebben scenario’s en alternatieven van de minister nodig, die we kunnen afwegen.”

Definitief afserveren durfden diverse fracties het evenmin. ,,We moeten voor de lange termijn onze samenleving een beetje prettig en leefbaar te houden”, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Dan houd ik oog voor ondernemers die zeggen: doe ons 2G, dan kunnen we nog ons brood verdienen.”

Het helpt het kabinet en de weifelende fracties dat er nog tijd is. Vrijdag praat het OMT over de effectiviteit van 2G, 3G en 1G (die laatste vooral op verzoek van de Kamer). Volgende week komen de wetsvoorstellen pas naar het parlement. In de tussentijd kan er nog veel gebeuren.

Een plots dalende coronacurve, een kantelpunt, het kan. Een week kan een wereld van verschil uitmaken in een pandemie. En lichtpuntjes zijn er heus, zo zei Rutte: ,,Het aantal verplaatsingen over de weg neemt af, ook in OV zijn de vervoersbewegingen afgenomen. Het is positief nieuws dat veel meer mensen thuiswerken, een effect dat je wil zien.”