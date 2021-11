Coronaprotest afgelast, toch honderden demonstranten rondom Dam

Coronademonstratie op de Dam 21 novemer 2021 Beeld Het Parool

Zeker tweehonderd mensen hebben zich zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam gemeld om te protesteren tegen het coronabeleid. De demonstratie zou om 14.00 uur beginnen, maar werd na de rellen van vrijdagavond in Rotterdam afgelast. Dat heeft lang niet iedereen ervan weerhouden om naar de hoofdstad te komen.

De sfeer lijkt minder gemoedelijk dan tijdens eerdere coronademonstraties in Amsterdam. Een paar mensen schreeuwen naar agenten dat wat er vrijdag in Rotterdam is gebeurd hun schuld is. Een vrouw gilt naar een cameraman dat hij aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat.

Af en toe klinkt gejuich en wordt er getrommeld. De groep begeeft zich van de Dam, via de Raadhuisstraat, naar de Westerkerk. Veel demonstranten zijn verbaasd over de hoeveelheid mensen die alsnog zijn komen opdagen.

Toch statement maken

Een man uit Steenwijk noemt zichzelf ‘een vrij mens’ en wilde tóch laten zien dat hij tegen de qr-codemaatschappij is. “Ze zeggen: neem gewoon een prikkie. Nou nee, dat wil ik dus niet. Dat mag ik vinden en daar hoeven we geen ruzie over te maken.” Zulke rellen als er vrijdag in Rotterdam waren, ziet hij hier niet ontstaan. “Dat heeft hier niets mee te maken. Overal gebeurt wel eens wat.”

Volgens drie Purmerenders zijn veel mensen op persoonlijke titel gekomen, los van de organisatie. Ze hadden wel gezien dat het was afgelast, maar zijn toch gekomen om een statement te maken, zeggen ze. “We kwamen even kijken, om te laten zien hoe we erover denken, vreedzaam natuurlijk. Wat er in Rotterdam is gebeurd kan echt niet.”

‘Heulen met het beest voor je feest is meedoen aan discriminatie,’ staat op een bord. Daarnaast is er een Jodenster afgebeeld met in het midden de tekst C-19!, een verwijzing naar corona. Op een ander bord staat ‘We doen niet mee aan de qr pandemie’.

Afgelast

‘Gisteravond is in Rotterdam de hel losgebroken, hierbij zijn twee medekrijgers zwaargewond geraakt en één jongen is overleden.’ Zo opende de organisatie het Facebookbericht dat ze zaterdagochtend plaatsten. Bij de rellen in Rotterdam raakten zeven mensen gewond, over een dodelijk slachtoffer is niks bekend. ‘Wij zijn erg geschokt door dit verschrikkelijke nieuws. Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan.’

Daarnaast geeft de protestgroep aan dat de geplande demonstratie van zaterdag, op World Children’s Day, in het teken zou staan van kinderen. ‘Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed.’ United we Stand Europe vroeg mensen expliciet om niet naar Amsterdam te komen.

De organisatie van United We Stand Europe heeft besloten de demonstratie in Amsterdam vanmiddag niet door te laten gaan.



❗ De organisatie roept iedereen op om niet naar Amsterdam te komen. — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 20 november 2021