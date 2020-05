Coronaproof dineren: een maaltijd van sterrenniveau door je autoraam

Ron Blaauw van Ron Gastrobar zal ook een gerecht verzorgen. Beeld ANP

“Het is een soort take-awayconcept op sterrenniveau,” zegt Martin van Bourgonje, initiator en eigenaar van restaurant Merlet uit Schoorl met één Michelinster. “Je rijdt met je auto over een parkeerplaats en links en rechts krijg je door je autoraam het eten. De sommelier zorgt voor een passende wijn en uiteraard een alcoholvrije voor de bestuurder.”

De restaurants die meedoen zijn Aan de Poel (2 sterren), De Nederlanden (1 ster), Ron Gastrobar (1 ster), Lucas Rive (1 ster), Meijer’s en Merlet (1 ster). Deelnemers dienen een rondje te rijden over de 126 kilometer lange West-Friese Omringdijk en krijgen om de twintig kilometer een gerecht. De dijk brengt je langs Noord-Hollandse steden als Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar, Schagen en Medemblik en diverse provinciale monumenten.

Saamhorigheid

Van Bourgonje is erg trots dat het gelukt is om topchefs als Ron Blaauw en Stefan van Sprang enthousiast te maken voor deze bijzondere ‘drive- thru’. “Je krijgt deze koks normaal niet uit de keuken om op een parkeerplaats te koken, maar je ziet dat er nu veel saamhorigheid is in de horeca en iedereen graag meedoet. De eerste dag op 16 mei is al uitverkocht, voor 23 mei is er nog plek. Onze klanten kunnen zo toch nog genieten van het eten dat wij reserveren en vanaf 1 juni hopen we natuurlijk weer onze gasten in onze restaurants te mogen ontvangen.”

Opgeven kan via de website van Merlet. Per deelnemer betaal je 175 euro, een pittige prijs, maar daar krijg je wel eten op sterrenniveau voor terug. En een ritje over de West-Friese Omringdijk.