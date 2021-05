Coronapersconferentie: dit kan allemaal weer vanaf volgende week

Een moeder kijkt met haar zoontje naar Het Melkmeisje van Vermeer in het Rijksmuseum. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Dat maakt het kabinet vrijdagavond bekend tijdens een coronapersconferentie om 19.00 uur. Eerder zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) dat ‘alle seinen op groen’ staan. Stap drie van het openingsplan kan dus al op 5 juni doorgaan, vier dagen eerder dan aanvankelijk voorzien. Met de nieuwe versoepelingen wordt vooral binnen meer mogelijk.

Horeca (restaurants en cafés) kunnen weer gasten ontvangen. Musea, bioscopen, theaters en andere ‘doorstroomlocaties’ binnen gaan ook open. Het maximum aantal bezoekers per ruimte is nog onderwerp van discussie. Voorlopig gaan betrokken uit van dertig, maar dat kan meer worden. “Soms komt het scheef uit,” zegt een ingewijde. “Als je heel grote restaurants hebt, is dertig bijvoorbeeld niet zo veel. Daar wordt nog over gesproken.”

Daling

Het coronavirus is al ruim een week op zijn retour. Het aantal infecties en met coronapatiënten bezette ziekenhuisbedden daalt gestaag, terwijl het vaccinatietempo juist oploopt. Inmiddels zijn er 8,6 miljoen prikken gezet. Deze week kunnen mensen met geboortejaren 1974 en 1975 hun afspraak maken, zo krijgen dus ook deze veertigers binnenkort hun (eerste) inenting.

Er dreigt ook slecht nieuws tijdens de boodschap van vrijdagavond. Demissionair minister Hugo de Jonge houdt er rekening mee dat door leveringsproblemen van het Janssenvaccin niet iedereen voor 1 juli een (eerste) vaccinatie kan krijgen. “Ik ga ervan uit dat het een implicatie zal hebben voor het moment waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen.” Hoeveel vertraging er dreigt, wist De Jonge vrijdagochtend nog niet.

De minister dacht dat Janssen in het tweede kwartaal 3 miljoen vaccins zou leveren. Het grootste deel daarvan, 2 miljoen vaccins, zou in juni worden geleverd. Maar dat lijkt dus niet te lukken.

Kanttekening

Het Outbreak Manament Team (OMT) plaatste in een advies deze week nog wel een kanttekening bij de versoepelingsplannen van het kabinet: de deskundigen adviseerden deze niet eerder te doen dan woensdag 9 juni. Het OMT zou liever eerst kijken wat de effecten zijn van eerdere versoepelingen en verwacht een ‘aanzienlijke stijging’ van het aantal infecties als stap 3 eerder wordt genomen. Die gok van vier dagen eerder versoepelen wil het kabinet wagen.