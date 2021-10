Coronapas kan niet in november al de prullenbak in

Bezoekers aan Club Nyx in Amsterdam laten hun QR-code scannen bij de ingang van de club. Beeld Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

Vrijdag bespreekt het OMT alvast de epidemiologische stand van zaken, begin november beslist het kabinet over mogelijke versoepelingen en de toekomst van het coronabewijs. Sinds twee weken moet je op veel plekken een QR-code laten zien om binnen te komen. Zo’n bewijs krijg je na genezing, volledige vaccinatie of een negatieve test.

Het lijkt te vroeg om de coronapas al begin november af te schaffen, stellen bronnen nu. Met gemiddeld dagelijks 1900 nieuwe infecties en in totaal 469 coronapatiënten in het ziekenhuis is er te weinig buffer om zonder toegangsbewijs te werken, zegt een ingewijde. “Er is nog een deel op slot, in de nachthoreca en bij evenementen die niet op maximale capaciteit kunnen draaien. Als je dat ook mogelijk wil maken, zul je met de coronapas moeten blijven werken, is de verwachting.”

Wel kan een ‘hybride model’ overwogen worden. Nu moet bij iedere koffietent en voetbalkantine ook een coronapas getoond worden, de vraag is of dat nodig blijft.

Viroloog Marion Koopmans was onlangs ook voorzichtig over de mogelijkheden in november om van alle restricties verlost te raken. ‘Dat kan als alles daalt en de vaccinatiegraad stijgt,’ zei ze. ‘Het is een keuze: alles loslaten, en dan ingrijpen als het onverhoopt toch oploopt. Want in alle scenario-modellen van het RIVM zit een toename van het aantal ziekenhuisopnames door corona in de winter. De precieze omvang is echt lastig te schatten.’

Anders dan bijvoorbeeld Denemarken – waar men de coronabewijzen weer heeft afgeschaft – heeft Nederland een lagere vaccinatiegraad en een hogere IC-bezetting, dus er is minder marge.