Coronamaatregelen verlengd tot 28 april, scholen dicht tot meivakantie

Het kabinet verlengt de coronamaatregelen die aanvankelijk tot 6 april golden nu tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat horeca en sportclubs maar ook kappers en musea zeker tot dan gesloten blijven.

Op 21 april beslist het kabinet of de maatregelen gefaseerd worden afgebouwd, of juist verder verlengd moeten worden.

Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Den Haag. “We zien de eerste voorzichtige resultaten, dus je moet doorgaan met deze maatregelen,” licht de premier toe.

Het besluit betekent dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden en zoveel mogelijk thuis moet werken. Alle horecagelegenheden blijven gesloten en winkels waar geen 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden moeten hun deuren dicht houden. Ook de voetbalcompetitie ligt voorlopig nog stil.

Meivakantie

De scholen blijven tot de meivakantie gesloten. Maar de premier benadrukt dat niet gezegd is dat ze daarna weer open kunnen. Hij riep op tijdens de vakantie zoveel mogelijk thuis te blijven, zodat er zo min mogelijk door het land wordt gereisd.

Dat de maatregelen niet tot het einde van de meivakantie worden verlengd heeft ermee te maken dat de deskundigen maar drie tot vier weken vooruit kunnen kijken, zei de premier.

Volgens Rutte lijken de maatregelen ‘heel voorzichtig te werken’, maar is het nog ‘veel te vroeg’ om af te schalen. “Het goede nieuws is dat we geen nieuwe maatregelen hoeven te nemen.”

Intensive Care

Minister Hugo de Jonge verklaarde dat de verlenging van de maatregelen verband houden met de medische zorg. Die moet het stijgende aantal besmettingsgevallen en ziekenhuisopnames aan kunnen. Volgens hem is alles erop gericht om zondag 2400 ic-bedden beschikbaar te hebben. Op dit moment zijn er al 1900 bedden beschikbaar, aldus de Jonge.

Vanaf maandag wordt volgens hem een begin gemaakt met het testen van zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen. Binnen enkele weken zal het aantal dagelijkse tests worden verviervoudigd. “We doen nu ruim 4000 tests per dag, we gaan binnenkort naar 17500 en we willen naar 29000 tests per dag.”