Coronadrukte bij PostNL: dagelijks 14 miljoen brieven en kaarten

Directeur Mail Resi Becker van PostNL: ‘Dat kaartje doet echt wat.’ Beeld Hilde Harshagen

Ze brengt deze maandag zelf post rond, in Rotterdam. “Ik doe dat een paar keer per jaar,” zegt Resi Becker, directeur Mail bij PostNL. “Dat is beter dan praten in vergaderzalen.” Woensdag draait de directeur van de postgigant een extra dienst in het sorteercentrum in Zwolle.



Bijspringen is pure noodzaak. Naast de twintigduizend reguliere postbezorgers helpen deze weken zeshonderd kantoormedewerkers om de stortvloed aan kaarten en brieven nog voor kerst in de bus te krijgen. “Op een normale dag bezorgen we 6,8 miljoen kaarten en brieven. We gingen voor deze kerstperiode uit van bijna het dubbele: 11,7 miljoen.”

Maar die inschatting blijkt tijdens de kerstlockdown veel te conservatief. Dinsdag maakt PostNL bekend dat momenteel dagelijks 14 miljoen brieven en kaarten op de mat vallen, 20 procent meer dan de verwachte piek. Het einde van de spankracht van het postbedrijf komt daarmee in zicht. “We zijn niet van elastiek. Helaas kan het nu gebeuren dat sommige post er langer over doet.” Vanwege de enorme drukte zijn deze week twee extra bezorgdagen ingelast.

Uitzonderlijk jaar

Het klinkt een beetje alsof ze zich verspreekt, maar 2020 is een uitzonderlijk jaar voor haar bedrijf, zegt de 47-jarige Becker in het Haagse hoofdkantoor van PostNL. Na jaren van ongeremde afname – het postbedrijf calculeert steevast een daling van 8 tot 10 procent per jaar in – is het aantal brieven en kaarten dit jaar hard toegenomen. “Vooral kaartjes. Om elkaar een hart onder de riem te steken.”

Waar corona in de meeste bedrijven tot krimp en crisis leidt, moet de postgigant juist tandjes bijschakelen. “Vooral in maart en april was het lastig om de sorteercentra en postbezorging coronaproof te regelen. Sinds vorige week zitten we weer in een lockdown en organiseren we het allemaal opnieuw. Wij gaan naar buiten, zodat de rest van Nederland binnen kan blijven.”

Becker erkent dat de coronaposthausse eenmalig kan zijn als het virus volgend jaar verdwijnt. “Ik hoop dat we verslingerd raken aan dat kaartje en die brief. Maar ik verwacht dat we ook de komende jaren te maken zullen hebben met minder post.”

Postzegels duurder

Dat heeft zijn prijs, ook voor de klanten van PostNL. Postzegels worden almaar duurder, brievenbussen schaarser. “Als je in het hele land vijf dagen per week zo’n acht miljoen adressen wilt blijven aandoen, dan kost dat wat. We moeten post betaalbaar houden en de continuïteit en werkgelegenheid zo lang mogelijk in stand houden.”

De overname van aartsrivaal Sandd begin dit jaar was volgens Becker cruciaal voor een gezonde toekomst van de postbezorging. “Met de 30 procent extra post en vierduizend medewerkers van Sandd kunnen we het netwerk in stand houden. Daarmee garanderen we voor de komende jaren werk en stabiliteit.”

Maar minder post betekent onvermijdelijk minder werk en minder medewerkers. “We blijven ons aanpassen. Zo maken we de postroutes per bezorger langer en zullen we nog vaker met de machine sorteren, minder met de hand. Daar moeten we goed op voorbereid zijn, ook met de arbeidscontracten. We bieden mensen over het algemeen vaste contracten, maar kunnen niet zonder flex. Zeker niet in deze periode.”

Becker waarschuwt voor het al te snel ten grave dragen van de postbezorging. “Ons sociale belang is ongelooflijk groot. Gemiddeld vallen er 300 brieven en kaarten per jaar op elke deurmat in Nederland. Leuke post, maar ook cruciale post. Zo bezorgen we in maart bij 2,4 miljoen zeventigplussers briefstembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen.”

“Wij verbinden mensen op een menselijke manier. Elke dag een bezorger langs de deur geeft veel mensen het gevoel dat ze tot onze samenleving behoren. Lang niet iedereen heeft toegang tot digitale communicatie. Dat kaartje doet echt wat. Dat zien we aan de acties voor ouderen rond eenzaamheid die we met scholen doen.”

Ze kent het cliché dat elke dertigminner meewarig kijkt naar ‘slakkenmail’; berichten die niet in een oogwenk digitaal worden afgeleverd maar er dagen over doen, inclusief archaïsche benodigdheden als postzegels en brievenbussen. “Ons beeld is anders,” zegt Becker. “Jongeren en jongvolwassenen krijgen zoveel digitale informatie op zich afgevuurd dat ze moeite hebben onderscheid te maken tussen belangrijk en onbelangrijk. Als je iets thuis krijgt, door de brievenbus op jouw naam, dan vraagt dat om attentie. Of het nu gaat om een persoonlijk kaartje of een commerciële boodschap.”

Mailing Uber Eats

Want ook bedrijven roeren zich weer. De eerste coronamaanden was er veel minder zakelijke post, waardoor Becker verwacht dat de totale hoeveelheid post dit jaar per saldo toch wat zal afnemen. “Maar bedrijven ontdekten al snel dat je heel veel contacten misloopt. Zo hebben we net een enorme mailing gedaan voor Uber Eats, gericht op jongvolwassenen. Uber zag zijn digitale marketing vooral in de spambak verdwijnen.”

Maar ook de particuliere verzender wordt niet vergeten. “Via onze app kan iedereen een kaartje versturen zonder postzegels te kopen of naar een brievenbus te hoeven. Je ziet echt dat de fysieke persoonlijke boodschap ook door jongeren wordt gewaardeerd. Vooral om bijzondere, spontane momenten met elkaar te delen. Zeker nu we er zelf even niet meer op uit kunnen.”