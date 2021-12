Coronadebat: ‘Verwacht geen wonderen van strategie voor lange termijn,’ aldus Rutte

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en demissionair premier Mark Rutte tijdens het Kamerdebat over de harde lockdown. Beeld ANP

Eind januari komt het nieuwe kabinet met een strategie voor de omgang met corona op de langere termijn. Dat beloofde demissionair premier Rutte dinsdagmiddag. “Daar wordt de komende weken heel hard aan gewerkt,” zei Rutte. Hij voegde meteen toe dat daarvan geen wonderen verwacht kunnen worden. “Ook met een langetermijnstrategie hadden we omikron over ons heen gekregen.”

Het kabinet trok dit weekend aan de noodrem vanwege de omikrondreiging. Volgens de RIVM-modellen moet Nederland rekening houden met een piek in januari. De somberste prognoses tonen een toename van 100 tot 150 coronapatiënten per dag op de intensive cares, dat is veel te veel voor de ziekenhuizen die nu al piepen en kraken.

De harde lockdown kan de genadeklap zijn voor de deltavariant, maar de omikrongolf wordt gevreesd. Met nu al ruim 2400 coronapatiënten in het ziekenhuis is nietsdoen geen optie, vindt het kabinet in navolging van het Outbreak Management Team (OMT).

Geen perspectief

Diverse fracties hekelen het gebrek aan een langetermijnplan, nu duidelijk wordt dat het coronavirus nog jarenlang het leven zal beheersen. De PvdA vindt dat de aanpak radicaal op de schop moet, gaf de partij dinsdag aan. Er moet een speciale coronaminister komen, ook de rol van het OMT moet anders, een ‘frisse blik’ is nodig. “We zitten op een dood spoor bijna twee jaar na de start van de crisis,” zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken dinsdagochtend. “Zo’n persconferentie als zaterdag: het was ontluisterend. Iedereen mist het perspectief, hoe goedbedoeld ook.”

Hugo de Jonge en Mark Rutte voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de lockdown.

PVV-Kamerlid Fleur Agema en SP’er Maarten Hijink vallen in het debat de VVD aan vanwege de capaciteitsproblemen in de zorg en geplande bezuinigingen: “We zien in het coalitieakkoord meer bezuinigingen in de zorg, terwijl er structureel meer geld naartoe moet,” zei Agema. “Hoeveel lockdowns wil de VVD nog steunen voordat we de zorg echt gaan uitbreiden?”

Kamerlid Aukje de Vries van de VVD vindt dat geen eerlijk ‘totaalplaatje’. “Ik sluit het liefst geen enkele sector. Maar soms moet je een lastige keuze maken. En natuurlijk wil ik de ic-capaciteit ophogen, er is 500 miljoen euro geïnvesteerd in een opschalingsplan. Maar daarmee zijn we er niet, het vinden van verpleegkundigen is niet makkelijk. We moeten ons nog een aantal jaren aanpassen om met dit virus te leven.”

‘Schiet op met 2G’

D66-Kamerlid Jan Paternotte begrijpt wel dat er veel onvrede is, zeker onder volledig gevaccineerden: “Nederland begon laat met boosteren, de testcapaciteit was niet op orde. We hebben hier de 2G-discussie niet durven voeren.” Paternotte wil nog meer vaart bij de nieuwe prikronde, ook pleit hij voor de voorbereiding van noodhospitalen en wil hij 2G snel uitrollen, waarbij alleen genezen en gevaccineerde personen welkom zijn: “Net zoals in Italië gebeurt, in Zweden, Duitsland, Tsjechië, Estland, Ierland, Frankrijk. We moeten niet de kampioen langste lockdowns worden.”

Ook de VVD wil tempo maken met 2G. “Laten we dit zo snel mogelijk na het kerstreces bespreken,” zei Aukje de Vries van de VVD. De politiek is daarover echter enorm verdeeld, het debat daarover werd al uitgesteld naar het volgende jaar.