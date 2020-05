Coronacrisis treft woningbouw: ‘5 procent krimp dit jaar’

Beeld ANP

Ruim de helft van de bouwbedrijven geeft aan dat het lastig is om materialen tijdig op de bouwplaats te krijgen. Bij een op de vijf bedrijven lijdt dit tot vertraging in projecten. Omdat veel vergunningsprocedures niet digitaal kunnen worden afgehandeld kan dit langer duren en voor veel bedrijven is het moeilijk om voldoende personeel op de bouwplaats te krijgen.

De economen verwachten dat de bouwsector ook op de lange termijn last zal hebben van een dalende vraag omdat zowel het producenten- als consumentenvertrouwen is gedaald. Dit zal volgens de bank veel effect hebben op de woningmarkt en de bouw van nieuwe woningen. De economen verwachten dat de woningbouw dit jaar met 5 procent zal dalen en volgend jaar met 1 procent.

Vorige maand nog verklaarden de bouwsector en het kabinet in een gezamenlijk statement dat de bouw van nieuwe woningen niet mocht lijden onder de coronacrisis. De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moeten gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen, zo meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. Momenteel zou er een tekort zijn van 315.000 woningen en dat loopt de komende jaren nog verder op.

Woningcorporaties

Volgens ABN Amro is het ook de overheid die de sleutel in handen heeft om de schade voor de bouw te beperken. “De overheid is een belangrijke opdrachtgever van de bouwsector en heeft ook tijdens de crisis de mogelijkheid om te investeren,” aldus Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van de bank. “Ook woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van de woningbouw. Doordat zij geen winstbejag hebben, is het eenvoudiger om tijdens een crisis woningen te blijven bouwen en zo de bouwsector een steun in de rug te geven.”