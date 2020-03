Coronacrisis lijkt festivalzomer te gaan treffen

Pinkpop 2019. Beeld ANP Kippa

Popfestival Glastonbury werd dinsdagmiddag een jaar uitgesteld. Extra pijnlijk omdat het festival van 24 tot 28 juni zijn 50-jarig bestaan zou vieren met een line-up vol wereldsterren als Paul McCartney, Kendrick Lamar en Taylor Swift. Al 135.000 kaarten gingen over de toonbank, waarmee het festival meteen uitverkocht was.

Organisatoren Michael en Emily Eavis noemden de afgelasting vanwege de coronapandemie ‘de enige mogelijke optie’. “We hopen enorm dat de gezondheidssituatie eind juni overal enorm is verbeterd. Maar zelfs als dat gebeurt, is er niet meer de tijd om de benodigde drie maanden met onze crew op het festivalterrein te werken.”

Pinkpop en Paaspop

Is deze stap een indicatie dat alle Europese festivals in de maanden mei en juni niet doorgaan? In dat geval wordt ook Pinkpop, op de kalender voor 19, 20 en 21 juni, getroffen. Festivalwoordvoerder Niek Murray zegt er voorlopig ‘van uit te gaan dat Pinkpop gewoon doorgaat’. “We hebben nog drie maanden en de voorbereidingen lopen, ook nu nog, gewoon door.” Pinkpop heeft veel minder tijd nodig voor de opbouw dan Glastonbury.

Paaspop in Schijndel, de traditionele opening van het Nederlandse festivalseizoen op 10, 11 en 12 april, was dinsdagochtend nog niet afgelast. Het evenement trok vorig jaar 90.000 bezoekers. De organisatie wil voorlopig niet reageren. Volgens deskundigen evenementenrecht zou onduidelijk zijn wie de financiële verantwoordelijkheid draagt bij afgelasting.