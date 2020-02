Coronacrisis dwingt KLM tot bezuinigingen

Beeld ANP

“De impact van de coronacrisis op de opbrengsten bij KLM zijn zeer significant en kunnen slechts deels worden gecompenseerd door lagere kosten en een dalende brandstofprijs,” aldus financieel topman Erik Swelheim. De maatschappij maakte woensdag bekend dat ze gaat bezuinigen.

“Het virus heeft al een duidelijke impact op ons verkeer naar China en andere bestemmingen in Azië, maar kan nu ook de rest van ons netwerk treffen, met Italië als eerste Europese land.”

De ingrepen zijn het gevolg van het stoppen van alle vluchten van de maatschappij naar China tot tenminste eind maart. Daardoor staan tientallen vliegtuigen aan de grond en zitten zeker vijfhonderd piloten en cabinemedewekers thuis. KLM heeft inmiddels haar roosters al zodanig aangepast, dat de pijn over al het vliegend personeel wordt verdeeld.

Verder legt de maatschappij voorlopig de inhuur van nieuw personeel aan banden en wordt pas op de plaats gemaakt bij de inhuur van uitzendkrachten en consultants. Voor externe adviseurs die al bij KLM aan de slag zijn, moet opnieuw toestemming worden gevraagd. “Tot nader orde worden die alleen aanvaard op uitzonderingsbasis.” Vorig jaar nog nam KLM tweeduizend mensen aan.

KLM wil bovendien dat het aantal uitstaande vakantiedagen wordt teruggebracht en het reisgedrag ernstig ingeperkt. “Externe bijeenkomsten moeten worden vermeden en reisuitgaven duidelijke gereduceerd.”

Ook worden IT-investeringen en vastgoedactiviteiten op de lange baan geschoven. Bij projecten die al lopen, moeten in de tweede helft van het jaar de kosten 20 procent omlaag worden gebracht. De langetermijninvestering in de KLM-vloot wordt vooralsnog niet geraakt door de stap.

Moederbedrijf Air France-KLM maakte vorige week bekend een schadepost van tussen de 150 en 200 miljoen euro te verwachten door de coronacrisis. In het eerste kwartaal voelt het luchtvaartconcern de gevolgen al. Zo ligt het aantal boekingen deze maand 3 procent lager dan in februari 2019, volgende maand 5 procent en in april en mei beide al 3 procent.

“Net als Lufthansa voert ook KLM bezuinigingsmaatregelen door als reactie op de economisch nadelige gevolgen van het heersende coronavirus,” aldus een woordvoerder van de maatschappij. “We hadden al eerder onder andere trainingen voor nieuw cabinepersoneel stopgezet.”

Volg alle ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet in ons liveblog.