Coronacrisis bij KLM: ruim 5000 banen weg

Bij KLM verdwijnen de komende anderhalf jaar ruim 5000 arbeidsplaatsen, waarvan zeker 1500 via gedwongen ontslagen.

Bij de maatschappij en dochters KLM Cityhopper en Transavia verdwijnt vanwege de coronacrisis door allerlei ingrepen in de loop van volgend jaar zo’n 15 procent van de werkgelegenheid. De grootste klappen vallen op Schiphol en het hoofdkantoor in Amstelveen. Bij elkaar verdwijnen tot 2022 bij KLM zo 5500 werkplekken waardoor het aantal arbeidsplaatsen rond de 28.000 uitkomt - tegen bijna 33.000 nu.



Een deel van het banenverlies, naar verwachting 500 FTE, wordt bereikt door natuurlijk verloop en KLM’ers die met pensioen gaan. Maar 1500 medewerkers wacht ontslag. Op de grond, bij koffersjouwers en grondmedewerkers, gaat het om 500 arbeidsplaatsen, in de cabine van vliegtuigen om 300 en onder piloten ook 300. De rest van de onvrijwillige ontslagen valt in de kantoren.

Bij KLM zelf gaat het om zo’n 3800 arbeidsplaatsen. Maar inmiddels hebben zich ruim 2400 KLM’ers (2000 fte) aangemeld voor een vrijwillige vertrekregeling. Met het afbestellen van tijdelijk personeel en natuurlijk verloop worden de komende tijd bij de maatschappij al bijna 3700 voltijdsbanen gehaald. Dat zou betekenen dat bij KLM zelf rond de 100 arbeidsplaatsen gedwongen verdwijnen.

Bij vakantievlieger Transavia en vrachtdochter Martinair gaat het vooralsnog om zo'n 400 gedwongen ontslagen.

Meer ontslagen niet uitgesloten

Volgens KLM is de ingreep vanwege de enorme invloed van de coronacrisis onvermijdelijk. Ook moet de maatschappij bezuinigen om aan de voorwaarden te voldoen voor de noodleningen van 3,4 miljard die de regering en commerciële banken hebben toegezegd.

KLM hoopt met dat geld en de ingrepen in 2023 weer overeind te krabbelen, maar dat kan ook 2024 worden. De situatie is zo onzeker dat een nieuwe ontslagronde niet wordt uitgesloten als in de loop van volgend jaar de activiteiten nog altijd meer dan 20 procent onder die van de normale situatie liggen.

“De komende tijd zal in het teken staan van zo zorgvuldig mogelijk afscheid nemen van de collega’s die moeten vertrekken en van de wederopbouw van KLM,” aldus KLM-topman Pieter Elbers. “Dat betrokken en dierbare collega’s KLM nu moeten verlaten, is een zwaar en moeilijk besluit. Zeker omdat we in de afgelopen jaren zoveel bereikt hebben met elkaar.”

Loonoffer

Van de overige KLM’ers wordt een loonoffer verwacht dat voor de hoogste salarissen - toplui en piloten - oploopt tot 20 procent. De vakbonden verzetten zich daar fel tegen, omdat die maatregel is opgelegd door het kabinet in ruil voor de miljardentoezeggingen.

KLM maakte donderdagavond bekend het afgelopen half jaar vanwege de coronacrisis een brutoverlies te hebben geleden van 768 miljoen euro. In de eerste helft van 2019 werd nog 270 miljoen euro winst gemaakt. De omzet halveerde in die periode naar 2,8 miljard euro.

De ingrepen bij KLM zijn, gezien het verschil in omvang, ingrijpender dan bij zustermaatschappijen in Frankrijk Daar verdwijnen bij Air France en dochter Hop! in totaal 7580 arbeidsplaatsen.