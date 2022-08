Coronacijfers dalen verder, Amsterdam volgt landelijke trend

2021-12-22 16:22:36 AMSTERDAM - In de vaccinatielocatie in de RAI worden boosterprikken gegeven. ANP RAMON VAN FLYMEN Beeld ANP

Dinsdagochtend lagen er 431 mensen met coronagerelateerde klachten in een ziekenhuis. De week ervoor waren dat er nog 647, een afname van 33 procent.

De cijfers van het RIVM zijn niet volledig: de organisatie registreert alleen tests die bij de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegerekend. Het aantal mensen dat naar een officiële testlocatie gaat, krimpt al weken.

Ook in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en, Uithoorn) is het aantal coronabesmettingen de laatste weken gestaag afgenomen. Over de afgelopen zeven dagen gemeten waren er tot dinsdagochtend bij de GGD gemiddeld 171 positieve tests per dag, waar dat er drie weken geleden nog 476 waren. Het aantal ziekenhuisopnames in de veiligheidsregio per dag was gemiddeld 3,9. Opnames op een intensive care-afdeling worden hierin niet meegeteld.

Waarschuwing voor de herfst

Hoewel de dalende cijfers een hoopvol beeld schetsen, waarschuwde de Europese directeur van wereldgezondheidsorganisatie WHO, de Belg Hans Kluge, vorige maand voor misplaatst optimisme. “Het is overduidelijk dat we ons in een vergelijkbare situatie bevinden als vorige zomer, alleen wordt de huidige Covid-19-golf voortgestuwd door subtypes van de omikronvariant, die zich gemakkelijker verspreiden dan de eerdere varianten,” aldus de WHO-baas.

Kluge roept landen op het virus beter in de gaten te houden en potentiële verspreiding beter in te dammen. De WHO benadrukt dat goede ventilatie belangrijk is en spoort landen aan het gebruik van mondmaskers in binnenruimtes en het openbaar vervoer aan te moedigen. Kluge kijkt voorbij de positieve cijfers van het moment en waarschuwt voor problemen in de herfst en winter.