Coronablog | De Jonge: volgende week duidelijkheid over reisadvies voor zomer

Het belangrijkste nieuws

- Actiegroep Viruswaarheid staat om 11.00 uur opnieuw tegenover de Nederlandse overheid in de rechtbank in Den Haag. Viruswaarheid eist in een kort geding de afschaffing van alle resterende coronamaatregelen.

- Diverse partijen in de Amsterdamse gemeenteraad kondigen aan dat ze met burgemeester Femke Halsema in gesprek willen over de spontane festiviteiten na het kampioenschap van Ajax. Woede blijft dit keer uit.