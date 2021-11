Coronabezetting ziekenhuizen stijgt naar 2600, ruim 21.000 positief getest

De teststraten van de GGD’en zitten tegen hun maximale capaciteit aan. Beeld ANP

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) per dag gemiddeld 22.258 positieve tests. Het totale aantal tests van de afgelopen week (155.803) ligt wel 19 procent hoger dan in de zeven dagen daarvoor. Dit cijfer, ook wel het groeigetal genoemd, komt voor het eerst sinds 7 oktober onder de 20 procent.

Het aantal positieve tests lijkt daarmee wat af te vlakken, maar dat hoeft niet het geval te zijn. De teststraten van de GGD’en zitten namelijk tegen hun maximale capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests die Nederland nu voor de elfde dag op rij heeft.

Het zou dus kunnen dat meer mensen corona onder de leden hebben, maar dat het niet iedereen lukt om een testafspraak te maken, en dat het dus ook niet lukt om alle besmettingen te registreren. Als de GGD’en hun capaciteit weten uit te breiden, zou als gevolg daarvan het aantal positieve tests ook weer kunnen stijgen.

Het RIVM registreerde in het afgelopen etmaal 59 sterfgevallen van coronapatiënten. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze ook de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 318 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 45 sterfgevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 1 maart, bijna 9 maanden geleden.

Bijna 2600 coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2598 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. In de afgelopen dag steeg het totale aantal opgenomen patiënten met 53.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2070 coronapatiënten. De laatste keer dat de klinieken zoveel mensen onder hun hoede hadden, was op 6 januari. Ten opzichte van donderdag liggen er 55 coronapatiënten meer. De bezetting op de intensive cares daalde juist iets. Het aantal coronapatiënten daar daalde met twee naar 528.

De instroom in de ziekenhuizen blijft wel stijgen. Het afgelopen etmaal werden er 384 mensen opgenomen. In de afgelopen week zijn gemiddeld 340 mensen per dag opgenomen. Dat is het hoogste niveau sinds 31 december. Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag.

Uitbreiding ic-bedden

Intensive cares zijn druk bezig hun capaciteit te vergroten, zodat ze voorbereid zijn op alle patiënten die in de komende weken nog moeten worden opgenomen. De ic’s hebben momenteel 1080 bedden staan, het hoogste aantal sinds 15 juni. Daarvan zijn 933 momenteel bezet, door mensen met corona of met andere klachten. Het betekent dat de ic’s nog 147 bedden over hebben voor noodgevallen, wat neerkomt op ongeveer twee vrije ic-bedden per ziekenhuis.

De ic’s moeten eigenlijk 188 bedden beschikbaar hebben. Het is de 29e keer in de afgelopen 31 dagen dat ic’s te weinig bedden achter de hand hebben.

Coronapatiënten worden soms verplaatst naar een andere regio om de druk op de ziekenhuizen gelijk te verdelen. Op donderdag zijn twintig mensen naar een ziekenhuis elders gebracht. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. Van die twintig ging één persoon naar Duitsland. Daar zijn in de afgelopen dagen vijf Nederlandse coronapatiënten naartoe gebracht.