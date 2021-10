Coronabewijs blijft van kracht: advocaat verliest kort geding tegen staat

Beeld ANP

Advocaat Bart Maes had een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat, maar zijn eis om de invoering van de coronatoegangspas op te schorten tot aan een bodemprocedure, is afgewezen.

Net als bij eerdere kort gedingen heeft de rechter tot uitgangspunt genomen dat hij zich terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van nieuwe maatregelen. Alleen als er sprake zou zijn van onredelijk beleid of een gebrek aan wettelijke grondslag kan de rechter ingrijpen.

Dat is hier niet het geval, aldus de rechter in de uitspraak. De rechter gaat mee in het argument van het OMT en RIVM-directeur Jaap van Dissel dat de coronapas de verspreiding van het virus beperkt. Het testen voor toegang heeft daarmee een legitiem doel, vindt de rechter.

Geen inbreuk

Maes vindt de controles op de QR-codes ‘onwettig, strafbaar en discriminerend’. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen. “Heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn voelen zich, net als wij, enorm gediscrimineerd en worden weggezet als tweederangs burgers,” opende Maes zijn pleidooi vorige week.

Het hanteren van het coronabewijs is volgens de uitspraak echter niet in strijd met het discriminatieverbod. Het gebruik van de pas is ook geen onevenredige inbreuk op andere grond- en mensenrechten en de privacywet. ‘De staat heeft dus in redelijkheid voor het invoeren van het coronatoegangsbewijs kunnen kiezen,’ schrijft de rechtbank.

Afscheid 1,5 meter

De overheid voerde het coronatoegangsbewijs in om afscheid te kunnen nemen van de verplichte 1,5 meter afstand. Omdat op veel plekken afstand houden lastig is, heeft de overheid ervoor gekozen om in eet- en drinkgelegenheden, in bioscopen, theaters en concertzalen en op evenementen met een coronatoegangsbewijs te werken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Met de QR-code kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen volledig gevaccineerd te zijn, van Covid-19 hersteld te zijn of maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus.