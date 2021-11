Coronabesmettingen bij Swift, AFC weer afgelast

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

Meerdere Amsterdamse amateurclubs konden dit weekeinde door coronabesmettingen niet spelen. Zo ging de wedstrijd tussen Flevo Boys en Swift in de zaterdag hoofdklasse B niet door, omdat meerdere spelers van Swift positief zijn getest op corona. Swift kon daardoor geen volwaardig team op de been brengen tegen Flevo Boys en na overleg met de KNVB werd het duel afgelast. Nog vier wedstrijden werden in de zaterdag hoofdklasse B vanwege coronabesmettingen afgelast. De Dijk kwam wel in actie en verloor met 4-0 van Volendam. “Corona hoort er tegenwoordig helaas bij,” aldus Swift-voorzitter Ruud Karsdorp. “Het is natuurlijk vervelend voor de competitie, want deze wedstrijden zullen toch een keer moeten worden ingehaald. Dat is echter bijzaak. Het gaat vooral om de gezondheid van mensen.”

De wedstrijd in de tweede divisie tussen GVVV en AFC werd ook afgelast. Bij de club uit Veenendaal zijn meerdere spelers met corona. Het is voor AFC al het tweede duel dat om die reden niet is doorgegaan. Eerder werd ook al de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys afgelast door coronagevallen bij de tegenstander.

In de zondag derde divisie gingen alle wedstrijden wel door. Koploper OFC won in Oostzaan de topper tegen nummer twee UNA met 2-0. Niels Butter en Genridge Prijor maakten in de eerste helft de doelpunten. Door de overwinning heeft OFC acht punten voorsprong op de nieuwe nummer twee Gemert, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. JOS Watergraafsmeer verloor thuis met 4-1 van ADO’20 en staat, met vijftien punten minder dan OFC, op de negende plaats

De Ajax amateurs kwamen ook in actie en zorgden voor een verrassing in de zaterdag derde divisie. Koploper FC Lisse werd op sportpark De Toekomst met 3-0 verslagen en liep daardoor de eerste periode mis. De amateurs van Ajax kwamen al na twee minuten op voorsprong door een doelpunt van Tristan Buis. Kaj de Jong maakte nog voor rust de tweede en derde treffer. In de tweede helft kwam de zege niet meer in gevaar. Door de tweede overwinning op rij zijn de Ajax amateurs geklommen naar de achtste plaats op de ranglijst.

Basketbal

De basketballers van Apollo Amsterdam hebben een mooie overwinning geboekt op het op papier sterkere Landstede Zwolle. Het werd in de Apollohal 71-63. Apollo begon uitstekend aan de wedstrijd en nam kort na het begin van het tweede kwart een voorsprong van 21 punten (31-10). Landstede kwam daarna beter in de wedstrijd en in het vierde kwart was het verschil nog maar drie punten: 62-59. Apollo hield in de slotfase stand en won met 71-63. De Duitser Tibor Taras werd met 19 punten topscorer aan de kant van de Apollo, dat verrassend op de tweede plaats staat op de ranglijst.

Hockey

De hockeyers van Pinoké hebben de derby tegen Hurley nipt gewonnen. Het werd 3-2 voor Pinoké tegen de na twaalf wedstrijden nog altijd puntloze hekkensluiter. Alexander Hendrickx (twee) en Miles Bukkens maakten de doelpunten voor Pinoké en Floris van Son scoorde voor Hurley. Pinoké staat op de vijfde plaats in de mannenhoofdklasse. Amsterdam won door twee doelpunten van de Australiër Lachlan Sharp van SCHC en staat op de zesde plaats.

De hockeysters van Amsterdam hebben de topper tegen SCHC met 3-2 verloren. Dat terwijl de ploeg van coach Robert Tigges na het eerste kwart door doelpunten van Freeke Moes en Zoë Admiraal met 2-0 voorstond. SCHC knokte zich echter in het vervolg van de wedstrijd terug en draaide met drie doelpunten het duel volledig om. Amsterdam zakt door de nederlaag van de tweede naar de derde plaats in de vrouwenhoofdklasse. De achterstand op koploper Den Bosch, dat met 2-1 won bij Pinoké (doelpunt Pinoké van Maxime Kerstholt) is negen punten. Pinoké staat op de vierde plaats en Hurley staat na de 2-1 nederlaag bij HDM op de achtste plaats. Het doelpunt van Hurley was van Pam van Asperen.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben voor de tweede keer dit seizoen verloren van FC Twente. Na de eerdere 1-0 nederlaag thuis werd het in Enschede 3-2 voor Twente. De Ajax-vrouwen kwamen met 2-0 achter, maar leken in de laatste twintig minuten van de wedstrijd het tij te keren. Romée Leuchter maakte in de 72ste minuut de 2-1 en de oud-speelster van PSV mocht tien minuten later een strafschop nemen. Twente-speelster Kayleigh van Dooren kreeg de bal op de doellijn op haar hand en werd met rood van het veld gestuurd. Leuchter benutte de strafschop voor de 2-2 en er leek een resultaat aanstaande voor de ploeg van coach Danny Schenkel. De Ajax vrouwen lieten zich in de derde minuut van blessuretijd echter verrassen door het tiental van Twente. Door een harde knal van Twente-verdedigster Kim Casparij bleven de punten toch in Enschede. De voetbalsters van Ajax zijn door de nederlaag de koppositie kwijt en zakken naar de derde plaats met twee punten minder dan de nieuwe koploper Feyenoord.