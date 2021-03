Corona-uitbraken op drie basisscholen: reden tot zorg of incidenten?

Basisschool Oostelijke Eilanden. Beeld Nosh Neneh

De eerste positief geteste kleuter, leerkracht en ouder op basisschool De Blauwe Morgenster in het Noord-Hollandse Beemster meldden zich in de week voor de voorjaarsvakantie. De school was net iets meer dan een week weer open na de tweede lockdown. Wie er als eerste besmet raakte? Niemand die het weet.

Maar wat schoolbestuur Opspoor wél kan vertellen, is dat er in de week die volgde dertig gezinnen in quarantaine moesten, meestal ‘omdat een ouder besmet raakte’. Ook vier leerkrachten en een stagiaire testten positief. De besmettingen concentreerden zich in drie groepen. Al is het onduidelijk of daadwerkelijk alle positief geteste personen in de dertig gezinnen via de school corona opliepen; Beemster behoort momenteel tot de gemeenten met relatief het hoogste aantal besmettingen.

Omdat het voorjaarsvakantie was, zaten alle leerlingen en leraren thuis. Toch durfde De Blauwe Morgenster het afgelopen maandag nog niet aan om volledig open te gaan. Pas vandaag waren de kinderen van groep 1/2 en 3 weer terug in de klas.

Kleuterklassen

In dezelfde periode ging het mis op Basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Meer dan vijftig leerlingen en vijftien medewerkers raakten besmet met de Britse variant van het coronavirus. Opvallend is dat vier van de zes kleuterklassen werden getroffen; in één van de kleuterklassen raakte de helft van de leerlingen besmet. Ondanks extra voorzorgsmaatregelen, zoals spatschermen, verspreidde het virus zich binnen krap twee weken door de school, onder anderen via de oudere broertjes en zusjes van besmette kleuters, en doordat kinderen bij de noodopvang van de buitenschoolse opvang met elkaar in aanraking kwamen.

Ook hier werd verdere verspreiding afgeremd door de start van de voorjaarsvakantie, zegt directeur Ingrid de Haan. “De laatste meldingen van besmettingen kwamen afgelopen weekend binnen, er lijkt nu gelukkig een einde aan te komen.” Afgelopen maandag gingen alleen de groepen 7 en 8 met halve klassen weer aan de slag, omdat die in een dependance zitten. De rest van de leerlingen zat tot en met dinsdag in quarantaine. De kleuters moeten nog wat langer wachten: doordat veel docenten nog ziek thuiszitten kunnen zij deze week niet naar school.

Vandaag kwam een derde melding van basisschool De Riet in het Limburgse Panningen. Die is helemaal dicht, nadat zes leraren en een onbekend aantal leerlingen besmet raakte. Het virus verspreidt zich sinds afgelopen weekend op de school.

Corona-uitbraken

Het zijn de eerste basisscholen die sinds de heropening in het nieuws komen vanwege corona-uitbraken. Maar wat zeggen deze casussen? Zijn die reden tot zorg?

Niet per se, zegt Károly Illy, kinderarts en lid van het OMT. “Ik vind dit niet verrassend. Toen we besloten dat de basisscholen weer open mochten, wisten we dat dit kan gebeuren.” Zeker met de opmars van de Britse variant van het coronavirus zijn kinderen ook besmettelijker, net als volwassenen. “We hebben niet gezegd dat het risico bij kleuters nul is. We zien alleen dat de risico’s toenemen naarmate kinderen ouder worden.”

Niet gealarmeerd

Ook kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning snapt dat dergelijke uitbraken tot onrust leiden, maar is zelf niet direct gealarmeerd. “Het is logisch dat je zo af en toe besmettingen tegenkomt. De Britse variant is besmettelijker, we testen meer. Voor de kerst waren er ook wel eens uitbraken, maar daar hoorde je minder over of we wisten het niet omdat kinderen minder werden getest,” zegt ze.

Volgens Bruijning is het sowieso te vroeg om te kunnen bepalen of er relatief meer uitbraken op basisscholen zijn. “Neemt niet weg dat we het goed in de gaten moeten houden. En als we zien dat er meer en grotere clusters ontstaan, moeten we kijken wat we kunnen verbeteren.”

Er lopen al enkele proeven om leerkrachten preventief te testen. Bij grote uitbraken tot dusver waren zij de zogenoemde superspreaders op de basisscholen. “We zien tot op heden geen jonge kinderen die de superspreaders bij uitbraken zijn. Al is er natuurlijk nog onzekerheid door de Britse variant,” zegt Bruijning. In Oostenrijk worden ook de leerlingen wekelijks getest met een thuistest.

Kinderarts Illy verwacht niet dat het bij deze drie uitbraken zal blijven. “Hoe vervelend het ook is, we moeten deze uitbraken wel in perspectief zien,” benadrukt Illy. In Nederland zijn immers ruim zesduizend basisscholen. Op het gros van de scholen is in deze eerste weken nog helemaal niets aan de hand geweest. En waar wél corona bij leerlingen of leerkrachten is geconstateerd, gaat het veelal om losstaande gevallen. Daar moet soms een klas in quarantaine omdat een klasgenoot of leraar is besmet.

Peiling

Dat blijkt ook uit een peiling die de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vorige week deed onder ruim zeshonderd schoolleiders. Op 12 procent van de basisscholen moesten half februari één of meerdere klassen in quarantaine, omgerekend ongeveer één klas per vijf scholen.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat afgelopen week 838 besmettingen zijn te herleiden naar school of kinderopvang. Het is onbekend wat het aandeel van basisscholen hierin is, want daaronder valt het volledige onderwijs, tot aan de universiteiten. Het percentage is opgelopen van 1.4 procent in de week van 9 februari (heropening) tot 4,8 procent van alle positieve gevallen in de afgelopen week. Het gros van de mensen raakt nog altijd in de thuissituatie of door bezoek dat over de vloer komt besmet.

Het aantal positieve tests onder basisschoolleraren en bso-leiders (die vallen onder dezelfde noemer in de cijfers van het RIVM) lag afgelopen week op 5.4 procent. Dat percentage is lager dan onder meer mensen die in de kinderopvang, het openbaar vervoer, de zorg of handhaving werken. In de eerste week na de heropening lag het percentage met 4.8 overigens niet veel lager.