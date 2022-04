Corona is voortaan een gevaarlijke griep, met die realiteit moeten we leven volgens minister Kuipers

Hij trad aan in een lockdown, maar daarna kon Ernst Kuipers (D66) alleen maar goed coronanieuws brengen. Het virus wordt voortaan meer benaderd als een griep, maar komend najaar wordt toch spannend, denkt de arts. ‘Dit gaan we dus niet demonstratief vieren’.

Ernst Kuipers geeft nog altijd geen hand ter begroeting. De boks is een post-coronablijvertje voor de D66-minister van Volksgezondheid. “In het ziekenhuis was er al langer discussie over het handen geven. Je kan zo bacteriën of virussen van je ene patiënt naar de ander overbrengen als je iedereen een hand geeft. Die discussie lijkt nu wel beslecht.”

Kuipers heeft de wind mee bij het coronadossier. Hij werd aangewezen als minister van Volksgezondheid tijdens een harde lockdown, maar drie maanden later verwijdert het kabinet de ene na de andere horde. Gisteren stuurde Kuipers zijn lange termijn-covidplan naar de Tweede Kamer.

Kern van dat verhaal is het besef dat corona altijd zal blijven, groepsimmuniteit niet reëel is, dat steeds nieuwe vaccinatierondes mogelijk nodig zijn. En: het virus wordt meer als een griep beschouwd als het aankomt op surveillance. Dus vanaf volgende week verdwijnt de PCR-test voor de meeste mensen. Een zelftest is dan voldoende.

“We gaan de surveillance van corona meer aanpakken als een griep, influenza. Daarbij peilen we ook ieder jaar hoe de verspreiding gaat via huisartsen en verpleeghuizen. Nu met corona heb je dan de zelftest er nog bij.” Het is opnieuw een mijlpaal, al wil Kuipers deze niet ‘demonstratief vieren’, zegt hij, zittend aan het hoofd van een lange tafel op zijn kantoor. “Ik houd er serieus rekening mee dat we komend najaar nog een flinke opleving kunnen krijgen. Dus ik blijf met beide benen op de grond nu.”

Zicht houden op het virus was ooit cruciaal, de PCR-testgegevens vormden een belangrijke meter op het dashboard. Kunt u wel zonder?

“Het RIVM meldt ons dat ze andere manieren hebben om aan vroegsignalering te doen, via de monsterafname bij huisartsen bijvoorbeeld, via het rioolwater. Het is zeker spannend zonder PCR-test maar we gaan ervan uit dat mensen zich blijven zelftesten zoals nu al goed gebeurt, vervolgens blijft isolatie ook belangrijk.”

Waarom is isolatie nog nodig?

“Dat zal altijd nodig zijn als je een ander niet wil besmetten, of het nu griep is of corona. We hebben het hier over een zeer besmettelijk virus waar een flink aantal mensen nog ernstig ziek van kan worden. Anderen worden mild ziek, maar ook zonder in het ziekenhuis te belanden kan het coronavirus nare gevolgen hebben. Sommige mensen hebben nog heel lang na de infectie klachten, veel meer mensen liggen dagenlang ziek op bed kort na besmetting. Dus je helpt vrienden, familie en collega’s wel als je niet meteen weer op pad gaat na een infectie.”

De komende maanden tot de zomer voorziet Kuipers geen grote coronategenvallers, maar de minister en experts kijken met enige zorg naar het najaar. De werking van de vaccins vermindert na verloop van tijd, de aantallen infecties kunnen weer ‘sterk oplopen’ vanaf september. Maar tegelijkertijd heerst er flinke coronamoeheid, ook vragen mensen zich af waarom ze weer een boostprik moeten halen. “Dat is logisch. Zaterdag sprak ik wat vrienden, zestigplussers net als ik, eentje zei: Ernst, waarom moet ik nu weer een boost halen? Ik zei: jouw prik van november beschermt je nog wel tegen ernstige ziekte, maar niet zoveel als eerst. En wat is de moeite? Het kost niks, je moet alleen even naar de GGD, je mouw opstropen en die prik halen.”

Is het zorgwekkend als steeds minder mensen een herhaalprik willen?

“Het is de nieuwe realiteit, daar moet je mee leren leven. Weten we zeker of er steeds herhaalprikken nodig zijn? Nee. We houden er wel rekening mee. Dan is het ook een kwestie van communicatie, zodat mensen begrijpen waarom het goed is als ze een prik nemen. En we staan ervoor dat vaccinatie een vrije keuze is. Maar als in het najaar alles weer fors toeneemt, kan het wel zo zijn dat die keuze consequenties heeft. Om sectoren zo lang mogelijk open te houden, kan het raadzaam zijn om opnieuw met het coronatoegangsbewijs te werken. 3G ja, geen 2G, daar zien we nu geen reden toe.”

Gisteren omarmde het kabinet alle kritische conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van Jeroen Dijsselbloem. De aansturing bij zorgcrises wordt aangepast, de ouderenzorg krijgt voortaan een prominente plek aan overlegtafels en de advisering wordt breder dan alleen medisch-epidemiologisch. “Ik ben erg blij met dit rapport, ik herken veel, ik ben er positief over.”

Uw voorganger had eerder nog tal van kritiekpunten. Hugo de Jonge miste samenhang, verweet de OVV ‘selectief’ te zijn en betwistte cruciale feiten. Neemt u daar nu afstand van?

“Mijn voorganger reageerde op de conceptversie, ik kijk naar het definitieve rapport. Ik heb geen mening over zijn reactie, maar ik zeg namens het kabinet: we nemen de conclusies over en omarmen de aanbevelingen.”

Over de ouderenzorg: die stond te lang niet op de radar, stelt ook de OVV. Greep mis bij mondkapjes, was niet aangesloten bij zorgregio’s.

“Zeker, en waar het kon is dat snel aangepast. Maar ik wil toch de kanttekening plaatsen dat zorginstellingen, waar dan ook, wie dan ook, zelf over hun protocollen en beschermingsmiddelen gingen. In het voorjaar van 2020 zagen we allemaal de beelden uit Wuhan, uit Noord-Italië. Dan is ook de wedervraag: wie was er zo scherp om toen intern de vraag te stellen: hebben we nog genoeg?”

U wel, als baas van het Erasmusziekenhuis. Maar veel verpleeghuizen dus niet.

“Wij bij het Erasmus wel ja, maar ik heb ook gezegd: ik heb er spijt van dat ik het niet in mijn regio heb verteld aan de collega’s, zo van: ga spullen kopen.”

Het kabinet wil corona beschouwen als een normaal dossier, weg van de paniek. Gaat dat lukken?

“Dat gaan we zien. Ik zeg hier op het departement ook altijd: corona moet business as usual zijn. Corona gaat niet meer weg, we hebben ermee te leren omgaan. Maar laten we dat dan zo goed mogelijk doen, door de samenleving zoveel mogelijk open te houden, sectoren klaar te maken voor de winter die komt. Met ventilatie, met routes, met afstand houden als opties.”